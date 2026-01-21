हवा में इंजन फेल, प्रयागराज के तालाब में गिरा एयरक्राफ्ट, दोनों क्रू मेंबर सेफ, जांच का आदेश

प्रयागराज में शहर के बीचोबीच केपी कॉलेज के पीछे स्थित एक तालाब में अचानक एक एयरक्राफ्ट गिर गया है. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को मामले से अवगत कराया. बताया जा रहा है कि ये एक ट्रेनी विमान था.

विमान में सवार दोनों क्रू मेंबर सुरक्षित

सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है. प्रशासन द्वारा पूरे इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षित किया जा रहा है. फिलहाल एयरक्राफ्ट के हादसे के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. विमान पर सवार दोनों लोग सुरक्षित हैं.



जांच का आदेश

एयरफोर्स का माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट था. इंजन फेल होने की वजह से तालाब में गिरा एयरक्राफ्ट. हवा में काफी देर तक घूमता रहा और फिर तालाब में गिर पड़ा. विमान में दो क्रू मेंबर थे. सेना के मुताबिक दोनों सुरक्षित हैं. मामले की जांच का आदेश दे दिया गया है.

प्रयागराज में शहर के बीचोबीच केपी कॉलेज के पीछे स्थित एक तालाब में अचानक एक एयरक्राफ्ट गिर गया है. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को मामले से अवगत कराया. बताया जा रहा है कि ये एक ट्रेनी विमान था. सूचना के बाद फायर ब्रिगेड… pic.twitter.com/IX7yZEBgpX — NDTV India (@ndtvindia) January 21, 2026

बमरौली एयरपोर्ट से उड़ा था विमान

बताया जा रहा है कि प्रयागराज में बमरौली एयरपोर्ट स्टेशन से उड़ा ये ट्रेनी विमान है. इसकी अधिकतम क्षमता दो लोगों के बैठने की है. प्रयागराज का एयरपोर्ट सेंट्रल एयर कमान का हेडक्वार्टर है. जिस जगह ये हादसा हुआ है, वहां से एयरपोर्ट की दूरी बमुश्किल 10 किलोमीटर है. बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते संतुलन खोने से हादसा हुआ है. अभी एयरफोर्स की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है.