Davos 2026: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) 2026 में अदाणी ग्रुप ने भारत के भविष्य को बदलने वाली एक बड़ा रोडमैप पेश किया. ग्रुप ने ऐलान किया कि वह देश के बुनियादी ढांचे, एनर्जी और डिजिटल सेक्टर में 6 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश करेगा. इस निवेश से केवल व्यापार को बढ़ाना नहीं, बल्कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

इन एमओयू में डेटा सेंटर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब यूनिट के साथ कई विकास क्षेत्र शामिल हैं.

At Davos, Maharashtra CM Devendra Fadnavis signed a series of historic MoUs. What impact will these agreements have on the development of the state?



CM Fadnavis discusses their significance with NDTV Profit's Managing Editor

महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, "सबसे अहम बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर एफडीआई महाराष्ट्र में आ रहा है.इस निवेश का इस्तेमाल अलग-अलग सेक्टर्स में किया जाएगा. शायद ही इससे पहले इतना बड़ी एफडीआई की डील साइन हुई हो. इस निवेश की वजह से कई नौकरियां पैदा होंगी."

अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) के निदेशक प्रणव अदाणी ने भारत की बढ़ती डिजिटल ताकत पर भरोसा जताते हुए कहा कि. "डेटा सेंटर के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है. वैश्विक कंपनियां भारत में अपना बेस बनाने के लिए बहुत उत्सुक हैं." अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) के निदेशक प्रणव अदाणी

"The world is looking to come to India from a data center point of view," says Pranav Adani, MD at Adani Group

प्रणव अदाणी ने बताया कि, "डेटा सेंटर के नजरिए से भारत एक ग्लोबल हब बनने की राह पर है. भारत में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जिससे डेटा स्टोर करने की जरूरतें भी बढ़ गई हैं. साथ ही भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विदेशी निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है."

धारावी का कायाकल्प और हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर

महाराष्ट्र अदाणी ग्रुप के निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है. यहां ग्रुप कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है. एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी को एक आधुनिक और आर्थिक रूप से स्वरूप में बदला जाएगा. हाल ही में शुरू हुए इस एयरपोर्ट के पास एक एकीकृत एरेना जिला और लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाएगा. ग्रुप यहां डेटा सेंटर पार्क, सेमीकंडक्टर बनाने की यूनिट और परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है.

असम और पूर्वोत्तर में विकास की रफ्तार

पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए गुवाहाटी एयरपोर्ट को एक इंटरनेशनल लेवल का सेंटर बनाया जा रहा है. यहां विमानों के रखरखाव और मरम्मत की बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी. पायलटों और स्टाफ के लिए आधुनिक एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी शुरू होगी. असम के पहाड़ी इलाकों में 2,700 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे.

अदाणी ग्रुप पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में निर्माण कार्यों को रफ्तार देने के लिए सीमेंट उत्पादन की क्षमता बढ़ा रहा है. इसके लिए असम और झारखंड जैसे राज्यों में नई यूनिट्स बनाई जा रहीं हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

अदाणी ग्रुप का यह प्लान एसेट से इकोसिस्टम की ओर बढ़ने के लिए है. इसका मतलब है ग्रुप सिर्फ सड़कें या एयरपोर्ट नहीं बना रहा, बल्कि उनके आसपास हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, डिजिटल और स्किल्स तैयार कर रहा है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)