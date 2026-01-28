टी-20 वर्ल्ड कप में होने वाले भारत-पाक मैच को लेकर भड़के सुनील गावस्कर

IND-PAK Match In T20 World Cup 2026: भारत के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 15 फरवरी को खेला जाएगा. उससे पहले भारत-पाक मैच को लेकर सुनील गावस्कर नाखुश हो गए हैं. स्टार स्पोर्ट्स पर लिखे अपने कॉलम में गावस्कर ने माना है कि आईसीसी का मकसद खेल की ईमानदारी से ज़्यादा कमर्शियल फायदे कमाना है. दरअसल, हाल के सालों में आईसीसी इवेंट्स में भारत और पाकिस्तान को बार-बार एक ही ग्रुप में रखा गया है, जिससे इन कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के बीच कम से कम एक हाई-प्रोफाइल मैच पक्का हो सके. हालांकि इस मैच से बहुत ज़्यादा दर्शक मिलते हैं और टिकटों की बिक्री भी खूब होती है, लेकिन इन मैच का महत्व समय के साथ कम होता जा रहा है.

गावस्कर ने यह भी बताया कि भारत और पाकिस्तान को एक बार फिर से आसान ग्रुप मिला है. ग्रुप A में इन दो बड़ी टीमों के साथ नामीबिया, नीदरलैंड्स और USA हैं, जिनके बारे में पूर्व कप्तान का मानना ​​है कि ये दोनों टीमों के अगले राउंड में पहुंचने की संभावनाओं को काफी बढ़ा देते हैं.

गावस्कर ने स्पोर्टस्टार के लिए अपने कॉलम में लिखा

हाल के वर्ल्ड कप में हमेशा की तरह, भारत और पाकिस्तान को न सिर्फ एक ही ग्रुप में रखा गया है ताकि पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच कम से कम एक मुकाबला हो, बल्कि उन्हें अगले राउंड के लिए क्वालीफाई करने के लिए हमेशा एक आसान ग्रुप में भी रखा जाता है. इसलिए टूर्नामेंट की असली लड़ाई अगले स्टेज से शुरू हो सकती है,”

हालांकि, गावस्कर ने USA को कम आंकने के खिलाफ चेतावनी दी, जिसने पिछले T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज के दौरान सुपर ओवर में पाकिस्तान को चौंका दिया था. उनका मानना ​​है कि तब से अमेरिकी टीम और मजबूत हुई है, जिसका श्रेय काफी हद तक मेजर लीग क्रिकेट में उनके खिलाड़ियों को मिले अनुभव को जाता है.

पूर्व भारतीय कप्तान ने यूएसए के बारे में लिखा है. "यूएसए ने पाकिस्तान पर उस मशहूर जीत के बाद से सुधार किया है. मेजर लीग क्रिकेट में दुनिया के कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों के साथ खेलने से उनके खिलाड़ियों को बहुत फायदा हुआ है.