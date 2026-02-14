IND vs PAK: क्या उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन अवैध है? सुनील गावस्कर ने दिया जवाब

India vs Pakistan, T20 World Cup 2026 : भारत और पाकिस्तान के बीच सुपरहिट मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाने वाला है. इस मैच से पहले एक ओर जहां अभिषेक शर्मा की बात हो रही है तो वहीं दूसरी ओर स्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन को लेकर लगातार बातें हो रही है. कई लोगों का माना है कि उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन सही नहीं है, आईसीसी को इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए. लेकिन वहीं अब भारत के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन को लेकर अपनी राय दी है.

ये भी पढ़ें- IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ खेले तो अभिषेक शर्मा रच देंगे इतिहास, T20I में बना सकते हैं यह World Record

क्या उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन अवैध है, सुनील गावस्कर ने बताया

इंडिया टूडे के साथ बात करते हुए गावस्कर ने कहा, "मैंने इसे ठीक से नहीं देखा है, टेलीविज़न पर कुछ झलकियों के अलावा, जो हमेशा देखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन, देखिए, बॉलर के रुकने और बॉल डालने के खिलाफ़ कोई कानून नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे बैटर से यह कहने का कोई कानून नहीं है कि बॉलर के बॉल डालने से पहले आप हिल नहीं सकते, इसलिए मुझे नहीं लगता, मेरा मतलब है, ये, ये, आप जानते हैं, ऐसे लोगों के कमेंट्स हैं जो असल में खेल के नियम नहीं जानते."

भारतीय पूर्व कप्तान ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि ये कुछ कमेंट्स उन लोगों की तरफ से आ रहे हैं जो गेम के नियमों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं. इसमें चिंता की कोई बात नहीं है. हाल ही में प्रैक्टिस सेशन में जब आप आस-पास थे, तो मैंने जो देखा, उससे पाकिस्तानी बैटर्स को उसे खेलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इंडियन बैटर्स को उसे खेलने में ज़्यादा दिक्कत होगी."

गावस्कर ने इस बात को भी कम करके आंका कि तारिक का एक्शन उन्हें एक बड़ा टैक्टिकल खतरा बनाता है. गावस्कर ने कहा, " मुझे लगता है कि यहां बॉलर की मिस्ट्री से ज़्यादा, शॉट सिलेक्शन की वजह से कुछ बैटर्स आउट हुए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह बहुत बड़ी बात है. मुझे लगता है कि अगर आप लाइन के पार खेलने की कोशिश करते हैं, तो आप चूक जाते हैं, आप बोल्ड या आउट हो जाएंगे. हर बार जब आप ज़्यादा सीधा हिट करने की कोशिश करते हैं, तो आपके बल्ले से कुछ लगने की संभावना ज़्यादा होती है."