ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में शानदार शतक जड़ते हुए कई बड़ी उपलब्धि अपने नाम की. पंत ने अपना शतक छक्का लगाकर पूरा किया लेकिन पंत के शतक का जश्न सिर्फ भारतीय ड्रेसिंग रूम तक सीमित नहीं रहा. कमेंट्री बॉक्स में मौजूद पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर भी इस पारी को देखकर बेहद खुश नजर आए. जैसे ही पंत ने छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया, गावस्कर तालियां बजाते दिखाई दिए. उनके चेहरे पर पंत की इस उपलब्धि को लेकर खुशी साफ झलक रही थी. ऐसा लग रहा था मानो वह किसी खास पल के साक्षी बन रहे हों. पंत की पारी ने पूर्व कप्तान को भी प्रभावित किया और उनका उत्साह कैमरे में साफ कैद हुआ.

इसी के साथ वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार छक्का लगाकर शतक पूरा करने वाले बल्लेबाजों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए. इस मामले में उनसे आगे केवल सचिन तेंदुलकर हैं.

पंत के लिए यह चौथा मौका था, जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया. इससे पहले वह 2018 में द ओवल, 2021 में अहमदाबाद और 2025 में लीड्स टेस्ट में भी ऐसा कर चुके थे. अब वेलिंगटन टेस्ट में उन्होंने यह कारनामा दोहराते हुए इंग्लैंड के केन बैरिंगटन की बराबरी कर ली.