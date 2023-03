IND vs AUS: विराट कोहली के विकेट पर मचा बवाल, गावस्कर ने खड़ा किया सवाल, बोले- 'उसे पता है कि वह..'

Sunil Gavaskar on Virat Kohli: कोहली की गलती को लेकर बोले गावस्कर

Sunil Gavaskar on Virat Kohli:दूसरे वनडे में भारत को 10 विकेट से ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS 2nd ODI) ने हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया ने 11 ओवर में ही भारत द्वारा दिए गए 118 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया. दूसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजी फ्लॉप रही. सिर्फ विराट कोहली (Virat Kohli) 31 रन बना पाए. यही नहीं एक समय कोहली क्रीज पर जम गए थे लेकिन एलिस की सीधी गेंद पर across the line शॉट मारने की कोशिश में LBW आउट हो गए, जिसके बाद कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने कोहली के आउट होने वाले तरीके पर सवाल खड़ा कर दिए और कहा कि, कोहली लगातार ऐसी गलती रह हैं.