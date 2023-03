ऑस्ट्रेलिया ने 66 गेंद खेलकर ही जीत लिया मैच, वनडे में पहली बार भारत को मिली करारी हार

बचे हुए गेंदों के हिसाब से वनडे में सबसे बड़ी जीत

जीतने वाली टीम- हारने वाली टीम

इंग्लैंड- 277 गेंद शेष vs कनाडा

श्रीलंका- 274 गेंद शेष vs जिम्बाब्वे

श्रीलंका- 272 गेंद शेष vs कनाडा

नेपाल-268 गेंद शेष vs यूएसए

न्यूजीलैंड- 264 गेंद शेष vs बांग्लादेश

नेपाल- 254 गेंद शेष vs P.N.G.

ऑस्ट्रेलिया- 253 गेंद शेष vs U.S.A.

न्यूजीलैंड- 252 गेंद शेष vs Kenya

न्यूजीलैंड- 250 गेंद शेष vs Sri Lanka

श्रीलंका -244 गेंद शेष vs Zimbabwe

ऑस्ट्रेलिया- 244 गेंद शेष vs West Indies

पाकिस्तान- 241 गेंद शेष vs Zimbabwe

श्रीलंका- 240 गेंद शेष vs Ireland

वेस्टइंडीज- 239 गेंद शेष vs Scotland

वेस्टइंडीज- 236 गेंद शेष vs Sri Lanka

नीदरलैंड्स- 236 गेंद शेष vs Canada

ऑस्ट्रेलिया-234 गेंद शेष vs India (19 मार्च 2023)

भारत- 231 गेंद शेष vs Kenya

'अब टीम इंडिया के लिए बाएं हाथ का...' स्टार्क के कारनामें को देखकर चौंके इरफान पठान, कर दिया ऐसा ट्वीट

स्टार्क ने मचाया गदर

पिछले मैच में तीन विकेट लेने वाले स्टार्क ने 53 रन देकर पांच विकेट लिये जिसमें से चार पहले स्पैल में लिये गए, यह भारत का आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा न्यूनतम स्कोर है , जवाब में आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को साधारण सा लक्ष्य हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं आई. पिछले मैच में भी अर्धशतक जमाने वाले मिशेल मार्श ने 36 गेंद में छह चौकों और छह छक्कों की मदद से 66 रन बनाये जबकि ट्रेविस हेड 51 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने 30 गेंद की अपनी पारी मं 10 चौके लगाये. आस्ट्रेलिया ने 11 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बनाये और विजयी चौका मार्श ने अक्षर पटेल को जड़ा. पहला मैच भारत ने जीता था और अब तीसरा तथा निर्णायक मैच 22 मार्च को चेन्नई में खेला जायेगा. (भाषा के साथ इनपुट)

--- ये भी पढ़ें ---

* आखिरी गेंद पर PSL चैंपियन बना लाहौर कलंदर्स , शाहीन अफरीदी की टीम ने जमकर मनाया जश्न

* 'शेर बूढ़ा नहीं हुआ है..' रॉकेट के स्पीड से जा रही थी गेंद, मोहम्मद कैफ हवा उड़े, एक हाथ से लिया हैरतअंगेज कैच, Video

स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें NDTV Sports HIndi