T20 World Cup 2026: टीम के ऐलान के साथ ही सुनील गावस्कर ने चुनी भारतीय प्लेइंग 11, इस खिलाड़ी को किया बाहर

Sunil Gavaskar on India Playing 11 for T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. टीम में संजू सैमसन, रिंकू सिंह और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को जगह मिली है. तो वहीं, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है. गिल को उपकप्तानी पद से भी हटा दिया गया है. उनकी जगह अक्षर पटेल को भारतीय टीम का नया उपकप्तान बनाया गया है. बता दें कि टीम के ऐलान के साथ ही भारतीय पूर्व महान दिग्गज सुनील गावस्कर ने भारत की इलेवन को लेकऱ भी अपनी राय दी है.

गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया है. जिसमें उन्होंने रिंकू सिंह और ईशान किशन को जगह नहीं दी है. ओपनर के तौर पर गावस्कर ने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को जगह दी है. वहीं, नंबर 3 पर गावस्कर की पसंद तिलक वर्मा बने हैं. गावस्कर ने ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को जगह दी है.

वहीं, वाशिंगटन सुंदर को गावस्कर ने प्लेइंग इलेवन में शआमिल नहीं किया है. सुनील गावस्कर ने स्पिनर के तौर पर टीम में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को शामिल करने की वकालत की है. इसके अलााव पूर्व दिग्गज ने तेज गेंदबाज के लिए जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को जगह दी है. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होने वाला है. टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच 7 फरवरी को यूएई के साथ खेलेगा.

सुनील गावस्कर ने चुनी भारतीय प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह

टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह