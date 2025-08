Video: 'मेरे देश की धरती और लकी जैकेट... ' भारत की जीत पर झूम उठे सुनील गावस्कर, ऐसे मनाया जश्न

Sunil Gavaskar celebration on India's victory at oval: 'मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती..मेरे देश की धरती.. भारत के महान बल्लेबाज औऱ कप्तान रहे सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar celebarion on Oval Test) ने ओवल में भारत की जीत के बाद इस गाने को गाकर जमकर जश्न मनाया. गावस्कर ने इंग्लैंड की धरती पर मेरे देश की धरती गानाकर गाकर फैन्स का दिल जीत लिया. ओवल में जैसे ही भारत ने मैच जीता वैसे ही गावस्कर ने इस देशभक्ति वाले गाने को लेकर रिएक्ट किया और झूमते नजर आए. गावस्कर का जश्न सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Sunil Gavaskar wears lucky jacket)

वहीं, दूसरी ओर पांचवें दिन गावस्कर ने अपनी लकी जैकेट भी पहनी थी. ऐसे में जब सिराज ने जैसे ही आखिरी विकेट लिया वैसे, ही पूर्व कप्तान से रहा नहीं गया और कमेंट्री करते हुए यह कहते नजर आए ...लकी जैकैट.. "लकी जैकेट!" इतना कहते ही गावस्कर का चेहरा खुशी से चमक उठा. यह क्षण, जिसे लाइव कैप्चर किया गया, तुरंत ही सोशल मीडिया पर छा गया. (Sunil Gavaskar wears lucky jacket during England series victory)

बता दें कि जब भारत ने गाबा में भी टेस्ट मैच जीता था तो गावस्कर ने यही लकी जैकेट पहना था. इसके अलावा चौथे दिन का जब खेल खत्म हुआ था तो गावस्कर ने कप्तान गिल से कहा था कि वह पांचवें दिन अपना लकी जैकेट पहनेंगे और टीम की जीत की दुआ करेंगे. आखिर में सुनील गावस्कर का लकी जैकेट काम आया और भारत ने ओवल में इतिहास रच दिया.

जीत पर गदगद हुए सुनील गावस्कर , "यह जीत गाबा से भी बड़ी है."

पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने इस जीत को 2021 में ब्रिस्बेन में टीम की जीत से भी बड़ी जीत बताया. उस मौके पर, भारत ने ज़्यादातर सीनियर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के गढ़ गाबा को 3 विकेट के अंतर से भेद दिया था. सुनील गावस्कर ने कहा, "यह जीत गाबा से भी बड़ी है."

रनों के हिसाब से सबसे करीबी जीत

द ओवल में भारत को छह रनों से जीत मिली, जो टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से उसकी सबसे करीबी जीत है। इससे पहले साल 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई में मिली 13 रनों की जीत का रिकॉर्ड था. भारत ने सीरीज में कुल 3,809 रन बनाए, जो पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर है.