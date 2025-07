VIDEO: 76 साल की उम्र में ऐसी फुर्ती, इरफान पठान के बेटे संग सुनील गावस्कर का वीडियो हुआ वायरल, पठान ने किया रिएक्ट

Sunil Gavaskar Playing With Irfan Pathan Son Video Viral: भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज़ सुनील गावस्कर का एक प्यारा वीडियो उनके जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सुनील गावस्कर, पूर्व ऑलराउंडर इरफ़ान पठान के बेटे के साथ कैच-कैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं. यह दिल छू लेने वाला पल खुद इरफान पठान ने अपने कैमरे में कैद किया है. इरफान पठान ने इस वीडियो को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए सुनील गावस्कर के लिए एक खास संदेश भी लिखा. 'आपकी प्रतिक्रिया क्षमता यूं ही बनी रहे, जो कि बेहद शानदार है. जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, सर.'

May your reflexes stays the way it is. Which is super superb superb. Happy birthday sir #sunilgavaskar pic.twitter.com/coCSTUfl1M