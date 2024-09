सैम कुर्रन नहीं, इंग्लैंड के इस दिग्गज क्रिकेटर के नाम दर्ज है शर्मनाक रिकॉर्ड, 1 ओवर में लुटाए हैं सबसे ज्यादा रन

Most Expensive Over For England In T20I: मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड दौरे पर है. सीरीज का पहला मुकाबला 11 सितंबर को साउथेम्प्टन में खेला गया. यहां कंगारू टीम 28 रन के अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के दौरान ट्रेविस हेड ने इंग्लिश युवा ऑलराउंडर सैम कुर्रन की जमकर खबर ली. पारी का 5वां ओवर डालने आए कुर्रन के इस ओवर में हेड काफी आक्रामक नजर आए और देखते ही देखते 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 30 रन ठोक दिए.

आपको बता दें यह पहली मर्तबा नहीं हुआ है जब किसी बल्लेबाज ने सैम कुर्रन के एक ओवर में 30 रन बटोरे हैं. इससे पहले भी साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंट जॉर्ज में वह काफी महंगे साबित हुए थे. यहां भी विपक्षी बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ प्रचंड रुख अपनाते हुए 30 रन ठोक दिए थे. उस दौरान उन्हें 1 ओवर में 4 छक्के, 1 चौका और 2 सिंगल पड़े थे.

Couple of overs to forget there for Sam Curran 😕#ENGvAUS pic.twitter.com/szqdmqwxvf — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 12, 2024

इंग्लैंड की तरफ से स्टुअर्ट ब्रॉड ने 1 ओवर में लुटाए हैं सबसे ज्यादा रन

इंग्लैंड की तरफ से टी20 फॉर्मेट के 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने का शर्मनाक रिकॉर्ड पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम दर्ज है. ब्रॉड ने साल 2007 में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत के खिलाफ एक मुकाबले में 1 ओवर में 36 रन लुटा दिए थे. इस दौरान टीम इंडिया के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने उनके एक ओवर में कुल 6 छक्के लगाए थे.

