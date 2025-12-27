VIDEO: सलमान खान के बर्थडे पार्टी में धोनी का धूम, परिवार संग लिया हिस्सा, मगर मुंह क्यों छुपा रहीं थी साक्षी?

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) आज (27 दिसंबर 2025) अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. खास मौके पर एक दिन पूर्व उन्होंने पनवेल स्थित फार्महाउस पर खास पार्टी रखी थी. जहां फिल्म इंडस्ट्री से लेकर खेल जगत तक के कई बड़ी हस्तियों ने दस्तक दी. भीड़भाड़ से अक्सर दूर रहने वाले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) भी इस पार्टी में नजर आए. सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां माही को अपनी पत्नी और बेटी के साथ कार में देखा जा सकता है. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी में हिस्सा लेने के बाद बाहर निकलते दौरान का यह वीडियो है. एजेंसी की तरफ से जानकारी साझा करते हुए बताया गया है, 'भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पनवेल में अभिनेता सलमान खान के 60वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के बाद रवाना होते हुए.'

जल्द ही आईपीएल में नजर आएंगे धोनी

महेंद्र सिंह धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. मगर आईपीएल में वह अब भी सक्रिय हैं. जल्द ही वह आगामी सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे. खबर लिखे जाने तक आईपीएल में माही ने 278 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 242 पारियों में 38.3 की औसत से 5439 रन निकले हैं. धोनी के नाम आईपीएल में 24 अर्धशतक दर्ज है. यहां उन्होंने 264 छक्के और 375 चौके लगाए हैं. माही की गिनती आईपीएल के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में होती है.

#WATCH | Maharashtra | Former Captain of the Indian Cricket Team Mahendra Singh Dhoni leaves after attending actor Salman Khan's 60th birthday party at Panvel. pic.twitter.com/Sb7XA186Eo — ANI (@ANI) December 26, 2025

सलमान के बर्थडे पार्टी में परिवार और करीबी दोस्त आए नजर

सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर परिवार वालों के अलावा करीबी दोस्त ही साथ नजर आए. जिसमें प्रमुख रूप से उनके माता-पिता सलीम खान और सलमा खान, बहन अर्पिता खान शर्मा और उनके पति आयुष शर्मा, बच्चे अहिल और आयत शामिल थे.

इन सदस्यों के अलावा अरबाज खान के बेटे अरहान खान और सोहेल खान के बड़े बेटे निर्वाण खान भी फार्महाउस पर नजर आए. अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान भी अपनी न्यू बॉर्न बेटी सिपाड़ा के साथ बर्थडे पार्टी में नजर आईं.

