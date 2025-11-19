विज्ञापन
'तकनीकी रूप से बेदाग', सचिन तेंदुलकर नहीं, स्टीव स्मिथ ने वर्ल्ड क्रिकेट के इस बल्लेबाज को बताया सर्वश्रेष्ठ

Steve Smith Picks Technically the best batsman in the World cricket: स्मिथ ने उस बल्लेबाज के बारे में अपनी राय दी है जिसे वो तकनीकी रूप से बेदाग बल्लेबाज मानते हैं.

Read Time: 4 mins
'तकनीकी रूप से बेदाग', सचिन तेंदुलकर नहीं, स्टीव स्मिथ ने वर्ल्ड क्रिकेट के इस बल्लेबाज को बताया सर्वश्रेष्ठ
Steve Smith on‘Perfect Cricketer’ of All time: स्मिथ ने चुने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर
  • स्टीव स्मिथ ने विश्व क्रिकेट के पांच खिलाड़ियों को परफेक्ट क्रिकेटर बताते हुए उनकी विशेषताएं साझा की हैं
  • जो रूट को स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ तकनीक वाला बल्लेबाज माना जो विभिन्न परिस्थितियों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं
  • टिम डेविड को पावर हिटर के रूप में चुना गया जिन्होंने टी20 क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाजी दिखाई है
Steve Smith Picks ‘Perfect Cricketer' of All time: ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव स्मिथ ने विश्व क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े को मिलाकर ऑल टाइम परफेक्ट क्रिकेटरों का चुनाव किया है, एशेज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करने वाले स्मिथ ने 5  ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताए हैं जिन्हें वो विश्व क्रिकेट का परफेक्ट क्रिकेटर मानते हैं. स्मिथ ने प्रो डायरेक्ट क्रिकेट के साथ बातचीत में दुनिया के पांच सबसे परफेक्ट क्रिकेटरों का चुनाव किया है. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि स्मिथ ने सचिन तेंदुलकर को नहीं बल्कि जो रूट को  तकनीकी रूप से बेदाग बल्लेबाज बताया है. स्मिथ ने रूट को वर्ल्ड क्रिकेट का तकनीकी रूप सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज करार दिया है. 

सर्वश्रेष्ठ तकनीक- जो रूट

स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ तकनीक वाला परफेक्ट बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को नहीं बल्कि इंग्लैंड के जो रूट को चुना है. जो रूट को लेकर स्मिथ ने कहा," रूट को अपनी पीढ़ी के सबसे तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाजों में से एक माना जाता है, जो विभिन्न परिस्थितियों में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं. चाहे इंग्लैंड में स्विंग से निपटना हो, ऑस्ट्रेलिया में अतिरिक्त उछाल को संभालना हो, या उपमहाद्वीप में स्पिन से निपटना हो, रूट ने बार-बार अपने खेल को सहजता से समायोजित करने की क्षमता दिखाई है."

Photo Credit: @X

परफेक्ट पावर हिटिंग बल्लेबाज- टिम डेविड

पावर हिटिंग के लिए, स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड को चुना. स्मिथ, टिम डेविड को टी20 क्रिकेट का तूफानी बल्लेबाज मानते हैं. स्मिथ ने डेविड को लेकर कहा कि, "वह टी-20  में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और गेंद को सफाई से मारकर स्टैंड में गहराई तक पहुंचाने की उनकी क्षमता ने उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशरों में से एक बना दिया है. टी20 सीरीज़ में भारतीय गेंदबाज़ों के ख़िलाफ़ उनके हालिया दबदबे ने एक पावर-हिटर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और भी  मज़बूत किया है. "

Photo Credit: AFP

मानसिक मजबूती के लिए केन विलियमसन सबसे परफेक्ट

इसके बाद, स्मिथ ने केन विलियमसन की मानसिकता की तारीफ़ की. स्मिथ ने विलियमसन को लेकर कहा,  "न्यूज़ीलैंड के पूर्व कप्तान अपनी शांतचित्तता, धैर्य और रणनीतिक के लिए जाने जाते हैं,  विलियमसन की दबाव को झेलने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सही फ़ैसले लेने की क्षमता ने उन्हें मेंटल तौर पर सबसे परफेक्ट क्रिकेटर बनाता है."

Photo Credit: @X(Twitter)

वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर ग्लेन मैक्सवेल

जब एक्स-फ़ैक्टर की बात आई, तो स्मिथ ने अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी ग्लेन मैक्सवेल को चुना. मैक्सवेल को लेकर स्मिथ ने कहा, "वह एक मैच-विजेता है, मैक्सवेल की अप्रत्याशितता और स्ट्राइकिंग क्षमता उन्हें किसी भी फॉर्मेट का एक्स फैक्टर बनाती है.  अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ 2023 विश्व कप में  पैर की चोट से जूझते हुए खेली गई उनकी पारी, अब तक की सबसे महान वनडे पारियों में से एक है."

"चेज़ मास्टर" विराट कोहली, सबसे महान मैच-फ़िनिशर

स्मिथ ने पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को एक बेहतरीन क्लच खिलाड़ी बताया, उन्होंने विराट को लेकर कहा,  "कोहली का लक्ष्य का पीछा करते हुए रिकॉर्ड अद्भुत है, और हाई प्रेशर की परिस्थितियों में उनकी निरंतरता ने उन्हें क्रिकेट के सबसे महान मैच-फ़िनिशिंग बल्लेबाज़ों में से एक के रूप में स्थापित किया है. वह एक महान खिलाड़ी है."

Photo Credit: AFP

स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई में एशेज सीरीज़ के पहले मैच में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जोश हेज़लवुड जैसे प्रमुख खिलाड़ियों की चोटों के कारण उन्हें अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. मिचेल स्टार्क के तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण की अगुवाई करने के साथ, स्मिथ को अब पर्थ में इंग्लैंड के आक्रामक 'बाज़बॉल' रवैये का सामना करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा. बता दें कि एशेज  ब्लॉकबस्टर टेस्ट सीरीज का बिगुल 21 नवंबर से बजने वाला है. 

Steven Peter Devereux Smith, Asia Cup 2025, Australia Vs England Ashes 2025-26, Joseph Edward Root, Glenn James Maxwell, Virat Kohli, Kane Stuart Williamson, Cricket
