स्टीव स्मिथ ने बाबर आज़म को सिंगल लेने से क्यों रोका था? जवाब ने कर दी बाबर आजम की बेइज्जती

Steve Smith Breaks Silence On Babar Azam Controversy: बीबीएल में बाबर आजम की जमकर बेइज्जती हो रही है. एक जहां बाबर पर स्लो स्ट्राइक के साथ रन बनाने को लेकर उनका मजाक बनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर उन्हें कम भी आंका जा रहा है. दरअसल, बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स के लिए बल्लेबाजी करते समय स्टीव स्मिथ ने उन्हें सिंगल लेने से रोक दिया था जिसके बाद बाबर आजम काफी गुस्सा हो गए थे, य़ही कारण था कि जब बाबर आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तो उन्होंने बाउंड्री लाइन के पास अपने गुस्से का इजहार किया और बल्ले के पटक दिया था.

दरअसल, 11वें ओवर में क्रिस ग्रीन के आखिरी ओवर में बाबर लॉग ऑन पर शॉट खेलकर सिंगल लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया. जिसके बाद बाबर गुस्से में दिखे थे. लेकिन इसके अगले ओवर में स्मिथ ने स्ट्राइक अपने पास रखते हुए रयान हैडली के खिलाफ़ 32 रन बनाए, जो BBL के इतिहास में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन हैं.

वहीं, मैच के बाद स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल न लेने को लेकर अपनी राय दी और चैनल 7 को बताया, "हमने 10 ओवर पूरे होने पर बात की, और कोच ने कहा कि तुरंत अटैक करो, मैंने कहा, नहीं, एक ओवर और रुकते हैं, मैं छोटी बाउंड्री पर हिट करना चाहता हूं. मैं पहले ओवर में गड़बड़ नहीं करना चाहता था. मैं उस ओवर में 30 रन बनाने की कोशिश करूंगा, मुझे लगता है कि हमने 32 रन बनाए, तो यह एक अच्छा नतीजा था. मुझे नहीं पता कि बाबर मेरे से सिंगल न लेने की वजह से नाराज हैं या नहीं."

बता दें कि 13वें ओवर में बाबर का गुस्सा उन पर हावी हो गया, आखिरकार स्ट्राइक पर वापस आने के बाद, उन्हें पहली ही गेंद पर नाथन मैकएंड्रयू ने आउट कर दिया, बाबर ने 47 रन की पारी खेली, जब वह मैदान से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने गुस्से में अपने बल्ले से बाउंड्री पर मारते हुए देखा गया. पिच के बीच हुए इस ड्रामे के बावजूद, स्मिथ ने शानदार परफॉर्मेंस की ओर अपनी टीम को 5 विकेट से जीत दिलाई. स्मिथ ने सिर्फ 41 गेंदों में तूफानी शतक बनाकर धमाका कर दिया. बीबीएल में स्मिथ के नाम अब 4 शतक दर्ज हो गए हैं.