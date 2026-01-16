विज्ञापन
जिसे ऑस्ट्रेलिया ने T20 World Cup से किया बाहर, उसने BBL में मचाया कोहराम, शतक जड़ चयनकर्ताओं को झकझोरा

Steve Smith, Big Bash League 2026: स्टीव स्मिथ ने सिडनी थंडर के खिलाफ बिग बैश लीग में शतक जड़ चयनकर्ताओं को करारा जवाब दिया है. स्मिथ को टी20 वर्ल्ड कप 2026 लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में चुना नहीं गया है.

Steve Smith
  • स्टीव स्मिथ ने BBL 2026 में सिडनी सिक्सर्स के लिए विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 100 रन बनाए
  • स्मिथ की स्ट्राइक रेट 238.09 रही, जिसमें उन्होंने पांच चौके और नौ छक्के जड़े
  • यह मुकाबला सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स के बीच सिडनी में खेला गया था
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Steve Smith, Big Bash League 2026: ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जिस दिग्गज खिलाड़ी को नजरअंदाज किया है. उसने आज (16 जनवरी) बिग बैश लीग 2026 (Big Bash League 2026) में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है. जारी सीजन का 37वां मुकाबला शुक्रवार को सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स के बीच सिडनी में खेला गया. जहां विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्टीव स्मिथ बेहद विस्फोटक अंदाज में नजर आए. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिडनी सिक्सर्स की तरफ से पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 42 गेंदों का सामना किया. इस बीच 238.09 की स्ट्राइक रेट से देखते ही देखते 100 रन कूट डाले. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से पांच चौके और नौ खूबसूरत छक्के देखने को मिले. 

स्मिथ के विस्फोट से सिक्सर्स को मिली जीत

स्मिथ के विस्फोट बल्लेबाजी का परिणाम यह रहा कि सिडनी सिक्सर्स की टीम यह मुकाबला 16 गेंद शेष रहते पांच विकेट से अपने नाम करने में कामयाब रही. सिडनी में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिडनी थंडर की टीम डेविड वॉर्नर के नाबाद 110 रनों की शतकीय पारी के बदौलत 189/6 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसे सिक्सर्स की टीम ने 17.2 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. सिक्सर्स के लिए इस मुकाबले में स्मिथ (100) के अलावा बाबर आजम ने 47 रनों का योगदान दिया. 

स्मिथ को टी20 वर्ल्ड कप की टीम में नहीं मिली है जगह 

आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज सात फरवरी से हो रहा है. आगामी टूर्नामेंट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान भी हो चुका है. जहां स्मिथ को टीम में मौका नहीं दिया गया है. टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम की अगुवाई मिचेल मार्श करेंगे. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनॉली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरून ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जंपा.  

