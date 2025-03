6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के बल्लेबाज का गदर, आखिरी ओवर में 36 रन बनाकर मचाई खलबली, विश्व क्रिकेट हैरत में, Video

Thisara Perera hitting six sixes in an over: किसी भी बल्लेबाज के लिए 6 गेंद पर 6 छक्का लगाना आसान नहीं है लेकिन मॉर्डन डे क्रिकेट में ऐसी घटना लागतार देखने को मिल ही जाती है. अब एक बार फिर विश्व क्रिकेट में एक बल्लेबाज ने 6 गेंद पर 6 छक्के लगाकर दुनिया को चौंका कर रख दिया है. विश्व क्रिकेट की बात करें तो युवराज सिंह, हर्षल गिब्स, कीरोन पोलार्ड..रवि शास्त्री के अलावा और भी कुछ बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने का कमाल किया है. वहीं, अब श्रीलंका के थिसारा परेरा ने (Former Sri Lankan cricketer Thisara Perera) एशियन लीजेंड्स लीग के एलिमिनेटर मैच में (Asian Legends League 2025) अफगानिस्तान पठान्स के खिलाफ मैच में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और केवल 36 गेंद पर 108 रन की पारी खेली. परेरा ने अपनी पारी के दौरान एक ओवर में छह छक्के लगाने का भी कमाल लिया. (Thisara Perera smashes six sixes in an over in Asian Legends League 2025) बता दें कि परेरा ने 35 गेंद पर अपना शतक पूरा किया था.

Skipper on duty 🤩



Thisara Perera's blistering 108* off 36 balls helped Sri Lankan Lions to put 230 on board 🔥#MPMSCAsianLegendsLeague pic.twitter.com/cE3Zw9rQJq — FanCode (@FanCode) March 15, 2025

श्रीलंका लायंस के कप्तान के तौर पर इस टूर्नामेंट में खेल रहे. परेरा ने श्रीलंका लायंक की पारी के 20वें ओवर में स्पिनर अयान खान के ओवर में 6 छक्के लगाकर फैन्स के बीच खलबली मचा दी. बता दें कि परेरा ने ऐसा कमाल पहली बार नहीं किया है बल्कि साल 2021 में मेजर क्लब टूर्नामेंट में ब्लूमफील्ड क्रिकेट और एथलेटिक क्लब के खिलाफ मैच में आर्मी स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कमाल किया था. अब परेरा ने एक बार फिर इस कारनामें को दोहराकर यकीनन फैन्स को हैरान कर दिया है.

THISSARA PERERA GOES BERSERK IN ASIAN LEGENDS LEAGUE! 💥



Blasts a 35-ball century, finishing with 108* off 36 balls, including 13 sixes and 2 fours.



He smashed SIX SIXES in the final over! 🤯 pic.twitter.com/FDf079nFNo — Raisul Rifat (@raisul_rifat88) March 15, 2025

इस मैच की बात करें तो परेरा के धमाके के कारण श्रीलंका लायंस की टीम 20 ओवर में 230/3 का स्कोर करने में सफल रही. परेरा ने 108 रन की पारी खेली जिसमें 13 छक्के और दो चौके लगाए. परेरा के अलावा मैच में मेवन फर्नांडो ने 81 रन की पारी खेली. बाद में अफगानिस्तान पठान्स की टीम 20 ओवर के बाद 204/4 रन ही बना सकी. श्रीलंका लायंस इस मैच को 26 रन से जीतने में सफल रही. परेरा को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.

बता दें कि थिसारा परेरा ने श्रीलंका के लिए (Thisara Perera Profile) 6 टेस्ट मैच खेले और 203 रन बनाने में सफल रहे. वही. वनडे में166 मैच खेलकर 2338 रन बनाने में सफलता हासिल करने में सफल रहे. वनडे में परेरा ने 10 अर्धशतक और 1 शतक लगाने में सफल रहे हैं.