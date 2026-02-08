SL vs IRE: आयरलैंड की बल्लेबाजी शुरू, जीत के लिए मिला है 164 का लक्ष्य, पल-पल की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ

Sri Lanka vs Ireland, 6th Match ICC Mens T20 World Cup 2025: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का छठा मुकाबला श्रीलंका और आयरलैंड क्रिकेट टीम के बीच कोलंबो में खेला जा रहा. जहां आयरलैंड की टीम टॉस जीतने में कामयाब रही और श्रीलंकाई टीम को पहले पहल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. दोनों टीमों की कोशिश रहेगी कि वह इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ करें. (Live Scorecard)

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, पवन रत्नानायके, दासुन शनाका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, डुनिथ वेलालागे, वानिन्दु हसरंगा, महेश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना.

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, कर्टिस कैम्फर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर), बेंजामिन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, बैरी मैक्कार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीस.

Sri Lanka vs Ireland, 6th Match, Group B, ICC Men's T20 World Cup 2026 From R Premadasa Stadium, Colombo