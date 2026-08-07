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IND vs SL: श्रीलंका के लिए चिंता का विषय बनी इस खिलाड़ी की चोट, भारत की तो हो गई बल्ले-बल्ले!

भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज पहले श्रीलंका को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि व्हाइट-बॉल कप्तान कुसल मेंडिस हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण लंका प्रीमियर लीग (LPL) 2026 के बाकी मैचों से बाहर हो गए.

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IND vs SL: श्रीलंका के लिए चिंता का विषय बनी इस खिलाड़ी की चोट, भारत की तो हो गई बल्ले-बल्ले!
कुसल मेंडिस (फाइल फ़ोटो)
IANS

भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ को देखते हुए यह भारत और श्रीलंका दोनों के लिए एक अहम टेस्ट सीरीज है. WTC पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका छठे और भारत पांचवें स्थान पर है. सीरीज से पहले श्रीलंका को चोट की चिंता का सामना करना पड़ा है, क्योंकि व्हाइट-बॉल कप्तान कुसल मेंडिस हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण लंका प्रीमियर लीग (LPL) 2026 के बाकी मैचों से बाहर हो गए.

मेंडिस को यह चोट रविवार को कोलंबो के SSC में कैंडी रॉयल्स के खिलाफ कोलंबो कैप्स की छह विकेट से जीत के दौरान लगी. विकेटकीपर-बल्लेबाज, जो इस सीजन में फ़्रैंचाइज़ी की कप्तानी कर रहे थे, अब श्रीलंका क्रिकेट की मेडिकल टीम की देखरेख में रिहैबिलिटेशन शुरू करेंगे.

मेंडिस को दाहिने हैमस्ट्रिंग में लगी चोट

SLC की मीडिया रिलीज में कहा गया, '19 जुलाई को SSC, कोलंबो में कैंडी रॉयल्स के ख़िलाफ़ कोलंबो कैप्स के मैच के दौरान रन लेने की कोशिश करते हुए मेंडिस को दाहिने हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई. इसके चलते, वह अपना रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू करने के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लौटेंगे.'

श्रीलंका को टेस्ट सीरीज से पहले लगा झटका

यह झटका श्रीलंका द्वारा 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में भारत की मेज़बानी करने से पहले लगा है, जिससे उनके सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है. हालांकि श्रीलंका क्रिकेट ने ठीक होने के समय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि मेंडिस सीरीज में अहम भूमिका निभाएंगे.

सभी फ़ॉर्मेट में मेंडिस का फ़ॉर्म रहा शानदार

भारत का दौरा, जो 2025-27 ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल का हिस्सा है, गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा और उसके बाद दूसरा टेस्ट कोलंबो के सिंहलीज़ स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. चोट का समय इसलिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इस साल सभी फ़ॉर्मेट में मेंडिस का फ़ॉर्म शानदार रहा है. उन्होंने LPL में अपने अभियान की शुरुआत गाले गैलेंट्स के ख़िलाफ़ 53 गेंदों में शानदार 79 रन बनाकर की थी और वह पाकिस्तान सुपर लीग के शानदार सीज़न के बाद इस टूर्नामेंट में आए थे, जहाँ उन्होंने 11 पारियों में 168.19 के स्ट्राइक रेट से 550 रन बनाए थे.

मेंडिस के लिए 2026 का साल श्रीलंका के लिए भी अच्छा रहा है. T20I में उन्होंने 14 पारियों में 130.35 के स्ट्राइक रेट से 408 रन बनाए हैं, जबकि ODI में उन्होंने चार पारियों में 70.33 की औसत से 211 रन बनाए हैं. इससे भारत के खिलाफ होने वाली अहम सीरीज़ से पहले राष्ट्रीय टीम के लिए उनकी अहमियत का पता चलता है.

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