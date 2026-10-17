अनिरुद्ध संग शादी के बंधन में बंधेंगी SRH टीम की मालकिन काव्या मारन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने की पुष्टि

सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन और सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी काव्या मारन की शादी को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है. इसकी वजह तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा की गई जानकारी है, जिसमें काव्या मारन और संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर के विवाह समारोह का जिक्र किया गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से साझा की गई तस्वीरों और वीडियो में कलानिधि मारन और उनकी पत्नी कावेरी मारन, ए. रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते नजर आए. पोस्ट में बताया गया कि दोनों ने मुख्यमंत्री को अपनी बेटी काव्या मारन के शादी के रिसेप्शन का निमंत्रण दिया है.

पोस्ट के अनुसार, काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर का शादी का रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में आयोजित किया जाएगा. साझा किए गए संदेश में कहा गया कि सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन और उनकी पत्नी कावेरी मारन ने जुबली हिल्स स्थित आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया.

इस बीच, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन 11 नवंबर को ग्रीस में शादी कर सकते हैं. हालांकि, अब तक दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक तौर पर शादी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

काव्या मारन और अनिरुद्ध के रिश्ते को लेकर चर्चाएं पहली बार 2025 में सामने आई थीं. उस समय सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में दोनों के डेटिंग की खबरें खूब चली थीं. बाद में जून 2025 में अनिरुद्ध रविचंदर ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा था, "शादी? हाहा... शांत हो जाइए दोस्तों. कृपया अफवाहें फैलाना बंद करें." बताया जाता है कि इन खबरों की शुरुआत एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और भविष्य को लेकर गंभीर हैं.

इसके बाद जून 2026 में अनिरुद्ध के चाचा और अभिनेता वाई. जी. महेंद्र के एक बयान ने भी इन चर्चाओं को और हवा दी. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें जानकारी मिली है कि दोनों शादी करने जा रहे हैं और यह तय माना जा सकता है. अनिरुद्ध रविचंदर दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे लोकप्रिय संगीतकारों में गिने जाते हैं. उन्होंने 'लियो', 'इंडियन 2', 'वेट्टैयन', 'विदा मुयारची' और 'कुली' जैसी फिल्मों में संगीत दिया है.

वहीं, काव्या मारन मीडिया जगत के बड़े कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं. वह सन टीवी नेटवर्क में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भूमिका निभाती हैं. क्रिकेट प्रशंसकों के बीच उनकी पहचान इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन के तौर पर भी है.

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए पोस्ट के बाद काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर की शादी को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं. हालांकि, दोनों परिवारों या संबंधित पक्षों की तरफ से अभी तक औपचारिक घोषणा का इंतजार है.