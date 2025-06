VIDEO: वतन लौटी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका, एयरपोर्ट पर गदा के साथ कप्तान टेम्बा बावुमा ने मनाया जश्न

South African Fans Welcome Home World Test Champions: बुधवार को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता दक्षिण अफ्रीका का स्वागत करने के लिए जोहान्सबर्ग के मुख्य हवाई अड्डे पर कई हज़ार समर्थक मौजूद थे. टेम्बा बावुमा ने पिछले शनिवार को लॉर्ड्स में प्रोटियाज़ की कप्तानी की और चिर प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया पर पाँच विकेट से जीत दर्ज की, जिससे 27 साल का बड़ा ट्रॉफी सूखा खत्म हुआ. वो और कोच शुकरी कॉनराड उत्साही समर्थकों का अभिवादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, दोनों ने चैंपियन बनने पर प्राप्त गदा थामी. फिर प्रत्येक खिलाड़ी ने फूलों का गुलदस्ता लिया और कुछ समर्थकों से हाथ मिलाया, दूसरों को गले लगाया और ऑटोग्राफ दिए.

