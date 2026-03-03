विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update

SA vs NZ, T20 World Cup Semifinal: क्या रंग दिखाएगी ईडन की पिच, न्यूजीलैंड को पहली जीत का होगा इंतजार, जानें तमाम बातें

South Africa vs New Zealand T20 World Cup 2026 Semifinal: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. इस मुकाबले की मेजबानी कोलकाता का ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम करेगा.

Read Time: 4 mins
Share
SA vs NZ, T20 World Cup Semifinal: क्या रंग दिखाएगी ईडन की पिच, न्यूजीलैंड को पहली जीत का होगा इंतजार, जानें तमाम बातें
South Africa vs New Zealand T20 World Cup 2026 Semifinal
  • टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला चार मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा.
  • साउथ अफ्रीका ने इस टूर्नामेंट में अपने सभी मुकाबले जीतकर पांचवीं बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया है.
  • न्यूजीलैंड ने सुपर-8 राउंड में केवल एक जीत हासिल की जबकि टीम को इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

South Africa vs New Zealand T20 World Cup 2026 Semifinal: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. इस मुकाबले की मेजबानी कोलकाता का ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम करेगा. साउथ अफ्रीका का इस विश्व कप में रिकॉर्ड कमाल का रहा है. प्रोटियाज टीम ने सभी मुकाबले जीतकर अंतिम चार का टिकट हासिल किया है. वहीं, मिचेल सैंटनर की अगुवाई में न्यूजीलैंड टीम ने भी दमदार खेल दिखाया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका इकलौती टीम रही है जिसने अपने सभी मुकाबले जीते हैं. साउथ अफ्रीका ने पांचवीं बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है. प्रोटियाज टीम की ओर से बल्लेबाजी में एडेन मार्करम बेहतरीन लय में दिखाई दिए हैं. मार्करम 7 मैचों में 175 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 268 रन बना चुके हैं. वहीं, रयान रिकेल्टन के बल्ले से भी लगातार रन निकल रहे हैं। रिकेल्टन 7 मैचों में 171 के स्ट्राइक रेट से 228 रन बनाए हैं.

इन खिलाड़ियों पर होंगी नजरें

क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका को अच्छी शुरुआत देने में सफल रहे हैं. डी कॉक ने अब तक खेले 7 मुकाबलों में 171 रन बनाए हैं. लुंगी एनगिडी साउथ अफ्रीका के इस टूर्नामेंट में सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं. एगनिडी 6 मुकाबलों में 12 विकेट निकाल चुके हैं, जबकि कॉर्बिन बॉश ने 11 विकेट चटकाए हैं. केशव महाराज की फिरकी का जादू भी खूब चला है.

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड सुपर-8 राउंड में सिर्फ एक जीत दर्ज कर सकी थी. पाकिस्तान के खिलाफ टीम का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था, जबकि इंग्लैंड के हाथों टीम को 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. टिम सीफर्ट ने न्यूजीलैंड की तरफ सर्वाधिक रन बनाए हैं. सीफर्ट 6 मुकाबलों में 157 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 216 रन बना चुके हैं. वहीं, रचिन रविंद्र ने बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया है. रचिन 7 मैचों में 115 रन बनाने के साथ-साथ 9 विकेट निकाल चुके हैं.

ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

टी20 में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की 19 बार भिड़ंत हो चुकी हैं, जिसमें से 12 मैच साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, जबकि 7 मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है. हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड आज तक साउथ अफ्रीका को हरा नहीं सकी है. साउथ अफ्रीका-न्यूजीलैंड ने टी20 विश्व कप में एक-दूसरे के खिलाफ 5 मुकाबले खेले हैं और सभी में जीत प्रोटियाज टीम के हाथ लगी है.

कैसी रहेगी पिच, क्या है मौसम की भविष्यवाणी

ईडन गार्डन्स स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल रहती है. कोलकाता के इस मैदान पर जमकर चौके-छक्के लगते हैं. विकेट में बढ़िया बाउंस होने की वजह से गेंद बल्ले पर काफी अच्छे से आती है. ईडन गार्डन्स का पहली पारी में औसतन स्कोर 162 रन रहा है. वहीं, दूसरी पारी में औसत स्कोर 143 रन है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, 4 मार्च को कोलकाता में बारिश होने की आशंका न के बराबर है. पूरे दिन तेज धूप खिली रहने की उम्मीद जताई जा रही है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

ऐसी हो सकती है दोनों की संभावित इलेवन

साउथ अफ्रीका संभावित प्लेइंग XI: एडन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, देवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी

न्यूजीलैंड संभावित प्लेइंग XI: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, मिशेल सैंटनर (कप्तान), कोल मैककॉन्ची/जेम्स नीशम, मैट हेनरी/जैकब डफी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन.

यह भी पढ़ें: वर्ल्ड चैंपियन महिला क्रिकेट टीम दुनिया के बेहद नामचीन पुरस्कार के लिए हुईं नामित

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल, T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद आया पहला बड़ा इस्तीफा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
South Africa, New Zealand, Cricket, T20 World Cup 2026
Get App for Better Experience
Install Now