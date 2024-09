SA vs AFG: '1-2-3-4-5-6-7...',अफगानी गेंदबाजों ने मचाया गदर, दक्षिण अफ्रीका के नाम दर्ज हुआ वनडे इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

SA Registered Lowest Powerplay Score Record of ODI History: अफगानिस्तान के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया. अफ्रीका के लिए ये फैसला बहुत गलत साबित हुआ और इसी के साथ अफ्रीका के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड (South Africa Registered Lowest Powerplay Runs Record in ODI History) दर्ज हो गया. अफगानिस्तान के गेंदबाजों के सामने अफ्रीका को तब सबसे खराब स्थिति का सामना करना पड़ा जब सात खिलाड़ी मात्र 36 पर पवेलियन लौट गए. अफगानिस्तान के खिलाफ फिसड्डी बल्लेबाज़ी के साथ ही अफ्रीका के नाम वनडे इतिहास में पावरप्ले में सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

AfghanAtalan have put on a terrific bowling effort in Sharjah to keep the Proteas to 45/7 in the 13 overs.#AFGvSA | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/LLIouqRYLn