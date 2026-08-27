67 साल का इंतजार खत्म! सोनल दिनुषा ने भारत के खिलाफ रचा इतिहास, दुनिया में कोई नहीं कर पाया ऐसा कारनामा

Sonal Dinusha record: श्रीलंका ने भारत के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन लंच तक छह विकेट पर 329 रन बनाए. श्रीलंका को 116 रन की बढ़त हासिल है जबकि उसके चार विकेट शेष हैं. मेजबान टीम ने सुबह के सत्र में 100 रन जोड़े जबकि एक भी विकेट नहीं गंवाया. लंच के समय केशारा नुवांता 46 जबकि सोनल दिनुशा 55 रन बनाकर खेल रहे थे. श्रीलंका के लिए इस सीरीज में कमाल करने वाले सोनल दिनुशा ने अर्धशतकीय पारी खेलकर इतिहास रच दिया है. भारत के खिलाफ पहली चार टेस्ट पारियों में 50 से ज़्यादा का स्कोर बनाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा आखिरी बार भारत के खिलाफ साल 1959 में इंग्लैंड के बल्लेबाज केन बैरिंगटन ने किया था.

भारत के खिलाफ पहली चार टेस्ट पारियों में 50 से ज्यादा का स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज

डगलस जार्डिन (ENG, 1932-1934)

एवर्टन वीक्स (WI, 1948)

क्लाइड वॉलकॉट (WI, 1948)

केन बैरिंगटन (ENG, 1959)

सोनाल दिनुशा (SL, 2026)

ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

भारत के खिलाफ अपने पहले दो टेस्ट मैचों में 4 बार 50 से ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. सोनाल दिनुषा से पहले किसी भी बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ ऐसा कमाल नहीं किया था.

भारत के खिलाफ सोनल दिनुषा ने मचाई खलबली

इस सीरीज में सोनल दिनुषा ने कमाल की बल्लेबाज की है. सोनल दिनुषा साल 2026 में 500 टेस्ट रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. इस साल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के हैरी ब्रूक हैं, जो अब तक 434 रन बना चुके हैं. बता दें कि भारत के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में दिनुषा ने अबतक 4 पारियों में 342 रन बना लिए हैं. वो इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है. दिनुषा ने पहली पारी में शतकीय पारी खेली थी.

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