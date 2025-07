यशस्वी जायसवाल को लेकर फैंस का फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर ऐसे हो रही किरकिरी

Yashasvi Jaiswal Wicket Fans Reacts on Social Media: इंग्लैंड के कार्यवाहक कप्तान ओली पोप ने गुरुवार को ओवल में भारत के खिलाफ पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. 1-2 से पिछड़ रही भारतीय टीम ने अपनी अंतिम एकादश में चार बदलाव किए हैं. चोटिल ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर, अंशुल कंबोज और जसप्रीत बुमराह की जगह ध्रुव जुरेल, करुण नायर, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है.

टॉस हारने के बाद टीम इंडिया को बल्लेबाजी का न्योता मिला और यशस्वी जायसवाल -केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन एक बार फिर भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिली और यशस्वी जायसवाल का बल्ला एक बार फिर इंग्लैंड के खिलाफ खामोश दिखा और वो 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत को 10 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लगा.

Yashasvi Jaiswal on a green pitch remain untested. pic.twitter.com/VZhE2lbGBA — Dinda Academy (@academy_dinda) July 31, 2025

Yashasvi Jaiswal in the initial overs after showing his face #INDvsENGTest pic.twitter.com/4pj3f5PCys — Sajcasm (@sajcasm_) July 31, 2025

I don't want to see this images & troll posts in my tl everyday, Please comeback Yashasvi Jaiswal 🙏 pic.twitter.com/aDqQJ4q1qJ — A⁷ (@anushmita7) July 31, 2025

Yashasvi Jaiswal in



First match Rest of matches pic.twitter.com/LhUMdqXzxv — સરપંચ શ્રી બંકો 💀 (@gujjuallrounder) July 31, 2025

जायसवाल के फेल होने के साथ ही मानो सोशल मीडिया पर मिम्स की बाढ़ आ गई और यशस्वी एक्स पर ट्रेंड भी करने लगे.