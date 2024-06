भारतीय महिला टीम में भी 'विराट कोहली', जो देखा बस हैरान रह गया, VIDEO

Smriti Mandhana, India Women vs South Africa Women: एक तरफ जहां भारतीय पुरुष टीम टी20 वर्ल्ड कप के खिताब पर कब्जा जमाने के लिए वेस्टइंडीज में जंग लड़ रही है. वहीं दूसरी तरफ भारतीय महिला टीम भी घरेलू सरजमीं पर देश का नाम रोशन कर रही है. मौजूदा समय में भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच वनडे सीरीज जारी है. सीरीज का दूसरा मुकाबला 19 जून को बेंगलुरु में खेला गया. जहां भारतीय टीम को रोमांचक मुकाबले में 4 रन से नजदीकी जीत मिली.

मैच के दौरान भारतीय महिला टीम की सलामी बैटर स्मृति मंधाना को पहली बार गेंदबाजी करते हुए देखा गया. हैरानी वाली बात यह रही कि उन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में गेदबाजी करते हुए सफलता भी प्राप्त की. जब वह गेंदबाजी कर रही थीं तो उनका बॉलिंग एक्शन हूबहू विराट कोहली से मिलता जुलता हुआ नजर आ रहा था. जिसके बाद फैंस ने उनकी तुलना किंग कोहली से करनी शुरू कर दी.

यह कुछ-कुछ महिला क्रिकेट टीम में विराट कोहली की तरह है

This is kinda like virat kohli in female cricket.