विज्ञापन
विशेष लिंक

Smriti Mandhana: पलाश मुच्छल से शादी कैंसल, तोड़ा रिश्ता...अब स्मृति मंधाना ने उठाया ये बड़ा कदम

Smriti Mandhana and Palash Muchhal Wedding Called Off: भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल ने रविवार को आधिकारिक बयान जारी करके साफ किया है कि उनकी शादी कैंसल हो गई है.

Read Time: 4 mins
Share
Smriti Mandhana: पलाश मुच्छल से शादी कैंसल, तोड़ा रिश्ता...अब स्मृति मंधाना ने उठाया ये बड़ा कदम
Smriti Mandhana Unfollow Palash Muchhal: स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल को किया अनफॉलो
  • स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी अचानक कैंसल हो गई है, दोनों ने आधिकारिक बयान जारी किया है.
  • शादी के दिन स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के कारण शादी टल गई थी, जिसके बाद अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल गईं
  • स्मृति मंधाना ने सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छल को अनफॉलो कर दिया है और कई तस्वीरें और वीडियो हटा दी हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Smriti Mandhana Unfollow Palash Muchhal: भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल ने रविवार को आधिकारिक बयान जारी करके साफ किया है कि उनकी शादी कैंसल हो गई है. दोनों 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे. लेकिन शादी के दिन अचानक मंधाना के पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद, इस शादी को टाल दिया गया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें उड़ी. रविवार को स्मृति ने बयान जारी करते हुए साफ किया है कि उनका और पलाश का रिश्ता अब टूट चुका है और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला लिया है. शादी कैंसल करने के बाद स्मृति ने पलाश को सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. शादी टलने के बाद स्मृति ने अपनी बायो में नजर वाली इमोजी लगाई थी. क्रिकेटर ने यह इमोजी भी हटा ली है. इसके अलावा स्मृति ने पहले ही पलाश के साथ शादी की रस्मों वाली वीडियो डिलिट कर दी थी. लेकिन अब उन्होंने पलाश के साथ की कई फोटो भी हटा ली हैं. हालांकि, अभी भी कुछ पोस्ट मौजूद हैं. लेकिन अधिकांश हटा ली गई हैं. 

क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने रविवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट करते हुए लिखा,"पिछले कुछ हफ्तों से मेरी जिंदगी को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए खुलकर बोलना जरूरी है. मैं बहुत निजी जीवन जीने वाली इंसान हूं और मैं इसे इस तरह ही रखना चाहूंगी, लेकिन मुझे यह स्पष्ट करना होगा कि शादी कैंसिल हो गई है." उन्होंने आगे लिखा,"मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं और आप सभी से भी यही करने की गुजारिश करती हूं. मैं आपसे विनती करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें और हमें आगे बढ़ने का समय दें."

मंधाना ने लिखा,"मेरा मानना ​​है कि हम सभी के पीछे एक बड़ा मकसद है और मेरे लिए वह हमेशा अपने देश का सबसे ऊंचे लेवल पर प्रतिनिधित्व करना रहा है. मैं उम्मीद करती हूं कि जब तक हो सके, इंडिया के लिए खेलती रहूं, ट्रॉफी जीतूं और मेरा फोकस हमेशा वहीं रहेगा. आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद. अब आगे बढ़ने का समय है."

स्मृति के बयान जारी करने के बाद पलाश ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर भी बयान जारी किया है. अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में पलाश ने कहा,"मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने निजी रिश्ते से पीछे हटने का फैसला किया है. मेरे लिए यह समय बेहद मुश्किल रहा है, क्योंकि लोग बिना सोचे-समझे उन बेबुनियाद अफवाहों पर यकीन कर रहे थे, जिनका कोई आधार ही नहीं है."

पलाश ने कहा,"मेरे लिए यह रिश्ता बेहद पवित्र है, और उसी रिश्ते पर बिना पुष्टि वाली बातों का बोझ डाल देना गहराई से चोट पहुंचाता है. समाज के तौर पर हमें किसी के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले संभलना चाहिए, वर्ना हमारे शब्द ऐसे घाव छोड़ जाते हैं, जिनका असर शायद हमेशा रहता है." उन्होंने आगे लिखा,"दुनिया में बहुत लोग इससे कहीं बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं और ऐसे में निरर्थक आरोपों और गॉसिप पर ऊर्जा खर्च करना दुखद है."

बता दें कि पलाश और भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को होनी थी. सारी तैयारियां पूरी थीं, लेकिन अचानक स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा. इसके बाद सोशल मीडिया पर अटकलों का तूफान शुरू हो गया. पहले पलाश की दूसरी महिलाओं के साथ चैट वायरल होने का दावा किया गया, फिर एक्स-गर्लफ्रेंड का नाम उछाला गया और बाद में वेडिंग कोरियोग्राफर से संबंधों की बातें भी फैलने लगीं.

इस बीच, स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी से जुड़ी सभी तस्वीरें हटा दीं, जिससे अफवाहों को और हवा मिली. परिवारों ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था, लेकिन पलक मुच्छल ने कहा कि दोनों परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और सिर्फ सकारात्मक रहने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच, अब पलाश का नया इंस्टाग्राम अपडेट पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है.

यह भी पढ़ें: IND vs SA T20I Series: इस दिन से शुरू होगा टी20 का रोमांच, जानें कब और कहां होंगे मुकाबले, रिकॉर्ड से लेकर शेड्यूल तक जानें तमाम बातें

यह भी पढ़ें: WTC Points Table: ऑस्ट्रेलिया ने गाबा टेस्ट जीतकर प्वॉइंट्स टेबल में मचाई खलबली, इंग्लैंड का हुआ बुरा हाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Smriti Mandhana, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now