Smriti Mandhana Century: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ स्मृति मंधाना का डबल धमाल, वनडे क्रिकेट में रच दिया इतिहास

Smriti Mandhana Century vs SA: स्मृति मंधाना के सातवें और दो मैचों में दूसरे शतक और कप्तान हरमनप्रीत कौर के आक्रामक शतक की मदद से भारत ने दूसरे महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन विकेट पर 325 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. मंधाना (Smriti Mandhana Century) 136 (120 गेंद, 18 चौके, 2 छक्के) और हरमनप्रीत 103 (नाबाद 88 गेंद, 9 चौके, 3 छक्के) ने तीसरे विकेट के लिए 171 रन जोड़े और पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने पर दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. बीसीसीआई विमेंस ने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमे स्मृति मंधाना अपने शतक का जश्न मानते हुए देखी जा सकती हैं.

स्मृति मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार दो मुकाबलों में दो शतक जड़ इतिहास रच दिया है, स्मृति मंधाना ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने किसी एक सीरीज में लगातार दो शतक लगाया हो.

स्मृति मंधाना वनडे में अपने सातवें शतक के साथ एक और कीर्तिमान स्थापित किया है , मंधाना भारतीय महिला क्रिकेटर के तौर पर सात शतक के साथ मितली राज के वनडे शतकों की बराबरी कर ली है. मंधाना ने 84 मैचों में 7 शतक लगाए हैं जबकि मिताली के नाम 232 वनडे में 7 शतक हैं. इसके साथ ही मंधाना वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में 10वें स्थान पर आ गई हैं.

स्मृति मंधाना ने इससे पहले सीरीज के पहले वनडे में भी 117 रनों की पारी खेली थी. मंधाना इसके साथ ही पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने वनडे की एक सीरीज में लगातार दो शतक लगाए हो और इसी के साथ मंधाना वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाली सलामी बल्लेबाजों की सूची में टॉप-5 में शामिल हो गई हैं.

