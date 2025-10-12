विज्ञापन
स्मृति मंधाना ने बिखेरा जलवा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलकर रचा इतिहास, बनाए ये दो बड़े रिकार्ड

Smriti Mandhana Record vs AUS: मंधाना ने शानदार वापसी करते हुए 66 गेंदों में 80 रन (9 चौके और 3 छक्के) बनाए और प्रतीक रावल के साथ 155 रनों की ओपनिंग साझेदारी की, जो इस प्रतियोगिता की पहली शतकीय ओपनिंग साझेदारी भी थी.

  • स्मृति मंधाना ने महिला वनडे विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 80 रनों की पारी खेली
  • ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंधाना ने लगातार चार वनडे मैचों में 50 से अधिक रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनीं
  • उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने वनडे करियर में दसवीं बार 50 से ज्यादा रन बनाकर भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा
Smriti Mandhana Record vs AUS ODI WC 2025: स्मृति मंधाना ने महिला वनडे विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 80 रनों की पारी खेली और रिकार्ड्स की झड़ी लगा दी. भारतीय उप-कप्तान स्मृति मंधाना शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के हाई-प्रोफाइल महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली महिला वनडे क्रिकेट की पहली खिलाड़ी बन गईं. 29 वर्षीय इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे क्रिकेट में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज़ बनीं. 

मंधाना यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज़ खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 112 पारियों और 5,569 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की, इस मामले में स्टेफनी टेलर की 129 पारियों और सूजी बेट्स की 6,182 गेंदों की संख्या को पीछे छोड़ दिया.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्मृति मंधाना का डबल धमाल

स्मृति मंधाना ने एक बार फिर अपनी शानदार बल्लेबाजी से रिकॉर्ड बुक में नया अध्याय जोड़ दिया है. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ खेले जा रहे वनडे मुकाबले में मंधाना ने 80 रन (66 गेंदों) की धमाकेदार पारी खेली, जिससे उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. मंधाना ने अपने पिछले पांच वनडे मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया है. 105 (109), 58 (63), 117 (91), 125 (63) और अब 80 (66). यह आंकड़े खुद बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह किस लय में बल्लेबाजी कर रही हैं.

इस पारी के साथ स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ लगातार चार 50+ स्कोर लगाने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज़ बन गई हैं. साथ ही, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने वनडे करियर में 10वां 50+ स्कोर भी पूरा किया, जो किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा है. इस मामले में उन्होंने भारतीय महान बल्लेबाज़ मिथाली राज (9 बार) को पीछे छोड़ दिया.

India, Australia, Smriti Mandhana, ICC Women's ODI World Cup 2025, Cricket
