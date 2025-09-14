INDW vs AUSW, 1st ODI: स्मृति मंधाना का वनडे में तहलका, प्रतीका रावल के साथ मिलकर बना दिया महारिकॉर्ड

Smriti Mandhana record in ODI: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच (India Women vs Australia Women, 1st ODI) में भारत की स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने इतिहास रच दिया. मंधाना ने 63 गेंद पर 58 रन की पारी खेली. अपनी पारी में मंधाना ने 6 चौके और दो छक्के लगाने का कमाल किया. मंधाना ने प्रतीका रावल (Pratika Rawal) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 114 रन की पार्टनरशिप की. ऐसा कर मंधाना और प्रतीका रावल ने मिलकर एक खास रिकॉर्ड बना दिया. भारतीय ओपनर बैटर स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल ने वनडे क्रिकेट में य़ह पांचवीं बार शतकीय साझेदारी करके इतिहास रच दिया. मंधाना और रावल महिला वनडे क्रिकेट में 5 शतकीय साझेदारी करने वाली सबसे तेज़ भारतीय ओपनर महिला जोड़ी बन गईं हैं. दोनों ने केवल 15 पारियों में यह कारनामा करने में सफलता हासिल की है. (Fifth century stand between Mandhana and Rawal in just 15 innings)

इस सूची में जया शर्मा और करुणा जैन हैं, जिन्होंने 25 पारियों में पांच बार शतकीय साझेदारी निभाई थी. इसके अलावा जया ने अंजू जैन के साथ भी 27 पारियों में पांच बार शतकीय साझेदारी की. (Fastest Indian opening pair in women's ODI to register five 100-plus partnerships)

इसके साथ-साथ मंधाना महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया की सातवीं बल्लेबाज बन गए हैं. मंधाना ने मेग लैनिंग और सैटरथवेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. मेग लैनिंग ने महिला वनडे में 4602 रन बनाने में सफल रही थी तो वहीं, सैटरथवेट ने 4639 रन बनाए हैं. वहीं, मंधाना के नाम अब महिला वनडे में कुल 4646 रन बना लिए हैं. बता दें कि महिला वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मिताली राज के नाम है. मिताली राज ने 232 मैच की 211 पारियों में कुल 7805 रन बनाए हैं. (Most runs in career in WODIs)

मंधाना और रावल का कमाल (Smriti Mandhana-Praitika Rawal Create History)

वहीं, मंधाना और रावल ने अब तक केवल 15 पारियों में 6.06 के रन रेट से 1200 रन बनाए हैं .यह 1973 के बाद से महिला वनडे क्रिकेट में किसी भी महिला बैटर जोड़ी की ओर से सर्वाधिक रन रेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

मंधाना और प्रतीका ने 2025 में एक साथ 958 रन जोड़े हैं, जो एक कैलेंडर साल में किसी महिला बैटर जोड़ी की ओर से सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड है. यह रिकॉर्ड इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी बेलिंडा क्लार्क और लिसा केइटली के नाम था, जिन्होंने 2000 में 905 रन बनाए थे. इस बीच, 114 रनों की साझेदारी इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है.

मैच की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. मैच में प्रतीका रावल 96 गेंद पर 64 रन बनाकर आउट हो गईं. वहीं, मंधाना 58 रन बनाकर आउट हुईं.