पलाश मुच्छल की दुल्हनिया बनने जा रही हैं स्मृति मंधाना, बॉलीवुड स्टार ने रिश्ते पर लगाई मुहर

Smriti Mandhana Soon To Be Married Palash Muchhal: भारतीय महिला क्रिकेट की टॉप परफॉर्मर और ग्लैमरस क्रिकेट गर्ल स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. वनडे में दुनिया की नंबर 1 और T20 में दुनिया के नंबर 3 बैटर स्मृति मंधाना बॉलीवुड की एक मशहूर शख्सियत के आगे अपना दिल हार चुकी हैं.

बॉलीवुड और क्रिकेट की एक और बिंदास जोड़ी बनने जा रही है. टीम इंडिया की ग्लैमर गर्ल स्मृति मंधाना के इंदौर की बहू बनने की महक आने लगी है. 16 अंतरराष्ट्रीय शतक लगा चुकी 29 साल की मंधाना के बॉयफ्रेंड और फिल्म प्रोड्यूसर और सिंगर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) ने इसका एलान कर एक बड़े राज से पर्दा हटा दिया है.

मीडिया में पहले भी पलाश मुच्छल और मंधाना के बीच संबंध को लेकर अटकलें तो लगती रहीं, लेकिन ये पहला मौका है जब दोनों के रिश्ते की बात सार्वजनिक तौर पर पुख्ता हुई है.

भूतनाथ रिटर्न्स और ढिश्कियाऊं (Dishkiyaoon) जैसी फिल्मों में संगीत देने वाले 30 साल के पलाश मुच्छल और मंधाना के बीच 2019 से ही डेटिंग की खबरें चलती आ रही हैं.

न्यूज एजेंसी के मुताबकि सिंगर पलाश मुच्छल ने कहा है कि क्रिकेटर स्मृति मंधाना जल्द ही इंदौर की बहू बन जाएंगी. फिलहाल भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप खेल रही है और स्मृति मंधाना उस टीम का हिस्सा हैं. अब फैंस बेसब्री से इसपर मंधाना के बयान का इंतजार कर रहे हैं.

