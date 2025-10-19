विज्ञापन
India vs Australia 1st ODI Live Streaming: भारत में यहां फ्री में देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट

India vs Australia, 1st ODI Live Streaming: इस सीरीज के लिये दोनों ने कड़ी मेहनत की है.  रोहित ने तो कई किलो वजन भी घटाया है और कोहली लंदन में निजी ट्रेनर के साथ फिटनेस पर काम कर रहे थे. 

IND vs AUS, 1st ODI: कोहली और रोहित
IND vs AUS, 1st ODI: कोहली और रोहित
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच पर्थ स्टेडियम में सुबह 9 बजे भारतीय समयानुसार शुरू होगा
  • शुभमन गिल वनडे प्रारूप में भारत के पूर्णकालिक कप्तान बने हैं और उनकी कप्तानी पर इस मैच में खास नजरें रहेंगी
  • पहला वनडे मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित होगा.
India vs Australia 1st ODI Live Streaming:  भारतीय टीम आस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को यहां पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच के लिये उतरेगी तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में वापसी से जुड़े जज्बात के अलावा इस प्रारूप में पूर्णकालिक कप्तान बने शुभमन गिल पर भी नजरें रहेंगी . मार्च में चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के बाद कोहली और रोहित भारतीय टीम में लौटे हैं । पिछले सात महीने में भारतीय क्रिकेट की तस्वीर ही बदल गई है. इस दौरान टी20 और टेस्ट प्रारूप में कोहली और रोहित के बिना भारतीय क्रिकेट आगे बढना सीख गया है. अब सवाल यह है कि वनडे प्रारूप में इन दोनों दिग्गजों के पास देने के लिये क्या है.  इसमे कोई दोराय नहीं है कि ये दोनों किसी भी दौर में और किसी भी मानदंड से वनडे क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में गिने जायेंगे. इस सीरीज के लिये दोनों ने कड़ी मेहनत की है.  रोहित ने तो कई किलो वजन भी घटाया है और कोहली लंदन में निजी ट्रेनर के साथ फिटनेस पर काम कर रहे थे. 

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला वनडे मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर, रविवार (भारतीय समयानुसार) को खेला जाएगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला वनडे मैच कहाँ खेला जाएगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला वनडे मैच पर्थ स्टेडियम, पर्थ में होगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला वनडे मैच किस समय शुरू होगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला वनडे मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा. टॉस सुबह 8:30 बजे होगा.

कौन से टीवी चैनल भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहले वनडे मैच का सीधा प्रसारण दिखाएंगे?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला वनडे मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित किया जाएगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला वनडे मैच JioStar ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

यहां फ्री में देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट

भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट फ्री में DD स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं. 

