अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस: क्या केवल अपने लिए ही लड़ती हैं महिलाएं

मानव सभ्यता के इतिहास में स्त्रियों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है, लेकिन लंबे समय तक उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में बराबरी का स्थान नहीं मिला. आज के वैश्विक दौर में, जब दुनिया तेजी से बदलते सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों से गुजर रही है, तब स्त्रियों की भूमिका और उनके संघर्ष को समझना पहले से अधिक आवश्यक हो गया है. हर साल आठ मार्च को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि उन संघर्षों, सपनों और बदलावों की कहानी को याद करने का अवसर है, जिन्हें दुनिया भर की स्त्रियों ने अपने साहस और संकल्प से संभव बनाया है. यह दिन उस लंबी यात्रा का प्रतीक है जिसमें स्त्रियां सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों के बीच अपने अधिकार, सम्मान और समानता के लिए निरंतर आवाज़ उठाती रही हैं.

युद्ध के साये में दुनिया और महिलाएं

वर्तमान समय में दुनिया कई तरह के संकटों और चुनौतियों से जूझ रही है. इसमें जिसमें युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता, जलवायु संकट और मानवाधिकारों से जुड़े प्रश्न प्राथमिकता में हैं. इन परिस्थितियों का प्रभाव समाज के हर वर्ग पर पड़ता है, लेकिन महिलाओं पर इसका असर अक्सर अधिक गहरा होता है. संघर्ष और अस्थिरता की स्थितियों में महिलाओं को विस्थापन, हिंसा, असुरक्षा और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

ईरान से इजराइल तक, यूक्रेन से फिलिस्तीन तक, दुनिया भर के देश या तो युद्ध रत हैं या युद्ध के साये में हैं. युद्ध की ये स्थिति महिलाओं के लिए सर्वथा ही सभी मायनों में संकट की परिस्थिति पैदा करती है. आज भी दुनिया के कई हिस्सों में स्त्रियां सामाजिक असमानता, लैंगिक भेदभाव, हिंसा और अवसरों की कमी जैसी चुनौतियों से जूझ रही हैं. फिर भी वे निराश नहीं होतीं. उनके भीतर सुलगती हुई चेतना और बदलाव की इच्छा उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है. यही कारण है कि शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, साहित्य, कला और खेल जैसे हर क्षेत्र में स्त्रियों की उपस्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है.

बेहतर दुनिया बनाती महिलाएं

इतिहास गवाह है कि स्त्रियों का जीवन केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा. समाज की संरचना, राजनीति की दिशा और आर्थिक विकास की गति इन सब पर स्त्रियों की भागीदारी का गहरा प्रभाव रहा है. कभी वे आंदोलनों की अग्रिम पंक्ति में खड़ी दिखाई देती हैं, तो कभी परिवार और समाज की संरचना को भीतर से बदलने का कार्य करती हैं.

सामाजिक आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है. पर्यावरण संरक्षण से लेकर मानवाधिकार और लोकतंत्र की रक्षा तक, महिलाओं ने अपने साहसिक हस्तक्षेप से समाज को नई दिशा दी है. वे केवल अपने अधिकारों के लिए ही नहीं, बल्कि एक अधिक न्यायपूर्ण और संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए भी संघर्ष करती रही हैं.

राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है. कई देशों में महिलाएं नेतृत्व के महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच रही हैं और नीतियों को अधिक समावेशी और मानवीय बनाने का प्रयास कर रही हैं. यह बदलाव केवल सत्ता में भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सोच और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन का संकेत है. हालांकि यह भी सच है कि समानता की यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है. दुनिया भर में लाखों स्त्रियां आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हमें यह याद दिलाता है कि महिलाओं के अधिकार केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे समाज की प्रगति और मानवता की गरिमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है.

परंपराओं को चुनौती देती महिलाएं

आज की स्त्री केवल संघर्ष का प्रतीक नहीं, बल्कि परिवर्तन की शक्ति भी है. वह परंपराओं को चुनौती देते हुए नई संभावनाओं का निर्माण कर रही है. उसकी पहचान अब केवल त्याग और सहनशीलता से नहीं, बल्कि नेतृत्व, रचनात्मकता और आत्मविश्वास से भी जुड़ रही है.

स्त्रियों की यह यात्रा संघर्ष से शुरू होकर परिवर्तन तक पहुंचती है. यही यात्रा दुनिया को अधिक न्यायपूर्ण, समान और सुंदर बनाने की दिशा में सबसे बड़ी आशा भी है. इसलिए आज आवश्यकता है कि स्त्रियों को समान अवसर, सम्मान और सुरक्षा प्राप्त हो. स्त्रियों का संघर्ष केवल अधिकारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक अधिक न्यायपूर्ण, समतामूलक और मानवीय दुनिया के निर्माण की प्रक्रिया भी है. स्त्रियों की जिंदगी को आबाद और समाज को खुशहाल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों को एक साथ आकर एक खूबसूरत समाज गढ़ने की जरूरत है जिससे महिला दिवस के मूल्यों को हर दिन सार्थक किया जा सके.

(डिस्क्लेमर: लेखिका पुणे की भारती विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में अस्सिटेंट प्रोफेसर हैं. इस लेख में व्यक्त किए गए विचार उनके निजी हैं, उनसे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.)