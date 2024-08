Smriti Mandhana: स्मृति मंधाना को मिल गई नई टीम, अब यहां करेंगी छक्के-चौकों की बरसात

Smriti Mandhana Joins Adelaide Strikers for WBBL 2024: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने एक बार फिर से महिला बिग बैश लीग में शिरकत करने का फैसला लिया है. इस बार वह एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए जलवा बिखेरेंगी. इससे पहले वह प्रतिष्ठित लीग में होबार्ट हरिकेंस, ब्रिसबेन हीट और मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए शिरकत कर चुकी हैं. स्ट्राइकर्स की टीम पिछले 2 सीजन 2022 और 2023 की विजेता है. ऐसे में मंधाना के ऊपर एक बार फिर से अपनी टीम को चैंपियन बनाने का दबाव रहेगा. 28 वर्षीय महिला खिलाड़ी इस दबाव को झेलने में माहिर भी हैं.

स्मृति मंधाना पिछले 2 सीजन से बिग बैश लीग में हिस्सा नहीं ले रही थीं, लेकिन आगामी सीजन में खेलने का उन्होंने फिर से फैसला लिया है. ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित लीग में उन्होंने अबतक कुल 38 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 24.50 की औसत से 784 रन निकले हैं. यहां उनका 130.01 का स्ट्राइक रेट है. मंधाना का टूर्नामेंट में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन 64 गेंदों में नाबाद 114 रनों का है. यह बेहतरीन पारी उन्होंने 2021 में मैके के हैरप पार्क में रेनेगेड्स के खिलाफ खेली थी.

