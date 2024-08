''अलियार आ गया'', नाना बनते ही झूम उठे शाहिद अफरीदी, ग्रैंडसन के साथ उनकी बातचीत तो देखिए, VIDEO

Shahid Afridi Welcomed Aliyar: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी 24 साल की उम्र में पिता बन गए हैं. बीते 24 अगस्त को उनकी पत्नी अंशा ने बेटे को जन्म दिया है. क्यूट कपल्स ने अपने बेटे का नाम अलियार रखा है. आपको बता दें कि अंशा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की बेटी हैं. शाहिद भी नाना बनने के बाद काफी खुश हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह नवजात शिशु के साथ नजर आ रहे हैं.

@_FaridKhan नाम के फैन ने शाहिद अफरीदी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है. इस वीडियो में वह अपने नन्हें ग्रैंडसन को गोदी में लिए हुए उसका वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में शाहिद के साथ-साथ उनकी बेटी अंशा और छोटी बेटी को भी देखा जा सकता है. इस दौरान जब शाहिद की छोटी बेटी कुछ पूछती हैं तो वह कहते हैं, ''अलियार आ गया, अलियार आ गया. इनके लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला इनको सीरात अल-मुस्तकीम पर चलाएं.''

Shahid Afridi welcomes his grandson Aliyaar Afridi. His daughters also present there. What a cute video Ma Shaa Allah ❤️❤️❤️



Shahid said he's the youngest grandfather in the world. Love you, Lala. Never change 😭😭😭 @SAfridiOfficial @iShaheenAfridi pic.twitter.com/hsPgopRUA3