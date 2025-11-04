ICC वनडे रैंकिंग में स्मृति मंधाना को हुआ नुकसान, जेमिमा रोड्रिग्स ने लगाई लंबी छलांग

ICC Women's Latest ODI Rankings: भारत के विश्व कप खिताब जीतने के बाद स्मृति मंधाना एक पायदान नीचे दूसरे स्थान पर खिसक गईं, लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स नौ पायदान ऊपर चढ़कर 10वें स्थान पर पहुंच गईं. दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट नवीनतम सूची में दो पायदान ऊपर चढ़कर पहले स्थान पर पहुंच गई हैं. वोल्वार्ड्ट ने सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में शतक जड़ने के अपने अविश्वसनीय प्रयास के बाद मंधाना को पीछे छोड़ दिया. वोलवार्ड्ट ने इन दोनों पारियों में 571 रन बनाए, जो टूर्नामेंट के किसी एक संस्करण में सबसे अधिक रन हैं, और इस रन के लिए उन्हें करियर की सर्वोच्च 814 रेटिंग मिली.

पूरे विश्व कप में शीर्ष स्थान पर रहीं मंधाना को वोल्वार्ड्ट के साथ टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम में शामिल किया गया. भारत ने रविवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया. नवी मुंबई में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोड्रिग्स के मैच जिताऊ शतक की बदौलत 25 वर्षीय खिलाड़ी शीर्ष 10 में शामिल हो गईं, जबकि उसी मैच में शतक की बदौलत फोएबे लिचफील्ड 13 स्थान की छलांग लगाकर करियर के सर्वश्रेष्ठ 13वें (637) स्थान पर पहुंच गईं.

ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी सातवें स्थान पर पहुंच गईं, और उन्होंने न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन के साथ संयुक्त रूप से यह स्थान हासिल किया, जिन्होंने इस प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है. भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी अपडेट की गई सूची में चार स्थान ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर पहुंच गईं.

गेंदबाजी रैंकिंग में भी उल्लेखनीय बदलाव आया है, दक्षिण अफ्रीका की मारिजाने कैप अब सोफी एक्लेस्टोन को शीर्ष स्थान से हटाने के सबसे करीब हैं, जिन्होंने दूसरे विश्व कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 5/20 के प्रदर्शन की बदौलत यह स्थान हासिल किया.

कैप दो स्थान ऊपर चढ़कर 712 की रेटिंग पर पहुंच गईं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड (छठे) और किम गार्थ (सातवें) एक-एक स्थान ऊपर चढ़कर शीर्ष 10 में पहुंच गईं. विश्व कप की प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा ने सेमीफाइनल और फाइनल में सात विकेट और 82 रन बनाकर अपनी साख पक्की कर ली. नतीजतन, वह ऑलराउंडर रैंकिंग में सदरलैंड (388) को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर पहुंच गईं.