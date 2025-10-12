विव रिचर्ड्स, विराट कोहली से भी तेज...स्मृति मंधाना के वनडे में 5 हजार रन पूरे, ये कारनामा कर वर्ल्ड क्रिकेट को चौंकाया

Smriti Mandhana 5000 ODI Runs: भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अपनी जोड़ीदार प्रतिका रावल के साथ मिलकर जारी महिला वनडे वर्ल्ड कप के 13वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 155 रनों की ओपनिंग साझेदारी की. इस साझेदारी के दौरान दोनों ने रिकॉर्ड्स की झड़ी सी लगा दी. भारत को पहला झटका मंधाना के रूप में लगा जो अपने शतक से चूक गईं और 80 रन बनाकर पवेलियन लौटीं. मंधाना ने 66 गेंदों का सामना किया और नौ चौके और तीन छक्के लगाए. मंधाना ने अपनी इस पारी के दौरान वनडे फॉर्मेट में अपने 5 हजार रन भी पूरे किए. मंधाना ने 5 हजार रन पूरे करते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया. मंधाना अब ना सिर्फ महिला वनडे में सबसे कम पारियां में इस आंकड़े कर पहुंची है, जबकि वह भारतीय खिलाड़ियों -पुरुष या महिला, में भी सबसे तेज हैं.

विव रिचर्ड्स, विराट कोहली से भी तेज स्मृति मंधाना

स्मृति मंधाना को वनडे में 5 हजार रनों के आंकड़े को छूने के लिए 112 पारियां लगीं. पारियों से हिसाब से मंधाना महिला वनडे में सबसे तेज 5 हजार रन बनाने वालीं बल्लेबाज बन गई हैं. उनसे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज की स्टैफनी टेलर के नाम था, जिन्होंने 129 पारियों में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था. बात अगर पुरुष और महिला खिलाडियों की करें तो मंधाना अंतरराष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज 5 हजार रनों के आंकड़े तक पहुंचने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उनके आगे केवल बाबर आजम और हाशिम अमला ही हैं.

वनडे फॉर्मेट में महिला और पुरुष खिलाड़ियों को मिला दें तो सबसे तेज 5 हजार रन बनाने का रिकॉर्ड बाबर के नाम है. बाबर को 97 पारियां लगीं थी. जबकि हाशिम अमला ने 101 पारियों में अपने 5 हजार रन पूरे किए थे. मंधाना इस लिस्ट में अब तीसरे स्थान पर हैं. जबकि उनके बाद विवयन रिचर्ड्स हैं. वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज को वनडे में 5 हजार रनों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 114 पारियां लगीं थी. पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और शाई होप ने भी यह कारनामा करने के लिए इतनी ही पारियां ली थीं.

एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला

इसके अलावा स्मृति मंधाना वनडे फॉर्मेट में एक कैलेंडर ईयर में 1,000 रन बनाने वाली पहली महिला बन गई हैं. स्मृति मंधाना ने यह कारनामा महिला विश्व कप 2025 के 13वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए किया. उन्होंने साल 2025 में अब तक कुल 18 मैच खेले हैं. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने साल 1997 में 16 मुकाबलों की 14 पारियों में 80.83 की औसत के साथ 970 रन जुटाए थे.

इंग्लैंड की लौरा वोल्वार्ड्ट साल 2022 में 18 वनडे मुकाबलों के दौरान 882 रन अपने नाम कर चुकी हैं. यह खिलाड़ी लिस्ट में तीसरे पायदान पर मौजूद हैं. साल 1997 में 16 वनडे मुकाबले खेलकर 62.85 की औसत के साथ 880 रन जुटाने वालीं डेबोरा हॉकले लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं, जबकि साल 2016 में 15 मुकाबलों की 14 पारियों में 85.30 की औसत के साथ 852 रन बनाने वालीं एमी सैटरथवेट पांचवें पायदान पर मौजूद हैं.

स्मृति मंधाना ने इस साल आयरलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल चार शतक लगाए हैं. वह इस विश्व कप 8, 23 और 23 रन की पारी खेल चुकी हैं.

यह भी पढ़ें: SA vs PAK: बाबर आजम ने 3 रन बनाते ही WTC में बना दिया ये महारिकॉर्ड, रोहित-कोहली भी नहीं कर पाए थे ऐसा

यह भी पढ़ें: INDW vs AUSW: स्मृति मंधाना-प्रतिका रावल ने की रिकॉर्ड 155 रनों साझेदारी, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी