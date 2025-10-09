विज्ञापन
INDW vs SAW: स्मृति मंधाना ने वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास, 27 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा मचाई हलचल

Smriti Mandhana ODI Record INDW vs SAW WC: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 23 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया है.

INDW vs SAW: स्मृति मंधाना ने वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास, 27 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा मचाई हलचल
  • स्मृति मंधाना ने महिला वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया
  • उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महिला वनडे विश्व कप 2025 मैच में यह उपलब्धि हासिल की
  • मंधाना ने 1997 में बेलिंडा क्लार्क द्वारा बनाए गए 970 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा
Smriti Mandhana ODI Record INDW vs SAW WC: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने विशाखापत्तनम में शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में इतिहास रच दिया. मंधाना एक कैलेंडर वर्ष में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. मंधाना ने 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मंधाना ने 33 गेंदों पर 23 रन बनाए. इस दौरान 11वां रन बनाते ही वह एक कैलेंडर वर्ष में वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं. मंधाना ने इस साल 17 वनडे मैचों की 17 पारियों में 4 शतक और 3 अर्धशतक लगाते हुए 982 रन बनाए हैं. 

मंधाना के पास एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका

पूर्व का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई ब्लेंडा क्लार्क के नाम था. क्लार्क ने 1997 में 970 रन बनाए थे. दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्ट 2022 में 882 रन बनाकर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं. मंधाना के पास एक कैलेंडर वर्ष में 1000 या उससे अधिक रन बनाने का मौका है, और ये उपलब्धि वो इसी विश्व कप में हासिल कर सकती हैं. 

मंधाना का फॉर्म भारतीय टीम के लिए चिंता

हालांकि मंधाना का फॉर्म भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में वह प्रचंड फॉर्म में थी और कई शतकीय पारियां खेली थी, लेकिन विश्व कप में उनका बल्ला अब तक खामोश रहा है. इस मैच में जब वह 23 रन पर खेल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वह बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही हैं. लेकिन, उनका खराब फॉर्म जारी रहा और अच्छी शुरुआत के बाद एक बार फिर वह बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हो सकीं.

विश्व कप के तीन मैचों में स्मृति मंधाना का प्रदर्शन

मंधाना विश्व कप के तीन मैचों में 8, 23, और 23 रन बना सकीं. उनकी असफलता भारतीय टीम की बल्लेबाजी कमजोर कर रही है और परेशानी बढ़ा रही है. टूर्नामेंट में अगर भारतीय टीम को अच्छा करना है, तो मंधाना को फॉर्म में वापस लौटना होगा.

एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा वनडे रन

982* - स्मृति मंधाना (भारत-विजेता, 2025)
970 - बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया-विजेता, 1997)
882 - लौरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका-विजेता, 2022)
880 - डेबी हॉकले (न्यूज़ीलैंड-विजेता, 1997)
853 - एमी सैटरथवेट (न्यूज़ीलैंड-विजेता, 2016)

