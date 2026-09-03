Smriti Mandhana Records: स्मृति मंधाना का महाधमाका, एक ही मैच में टूट गए कई बड़े रिकॉर्ड, बनीं नंबर-1

India Women vs Hong Kong, China Women, Asia Cup 2026: महिला एशिया कप के ग्रुप ए मैच में हांगकांग के खिलाफ भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना की धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली. भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 124 रन की पारी खेली और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 193 रन तक पहुंचाया. मंधाना (64 गेंदों पर 124 रन) ने धीमी शुरुआत की भरपाई तेज़ी से की और अपनी ओपनिंग पार्टनर शैफाली वर्मा (17 गेंदों पर 28 रन) के साथ 74 रनों की साझेदारी करके पारी की नींव रखी.

सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज को पीछे छोड़ा

हांगकांग के गेंदबाज़ों ने बहुत सारी खराब गेंदें फेंककर बल्लेबाज़ों का काम आसान कर दिया. मंधाना ने 17वें ओवर में अपना 18वां शतक (सभी फ़ॉर्मेट मिलाकर) पूरा करके महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज खिलाड़ी मेग लैनिंग को पीछे छोड़ दिया. लैनिंग के नाम 17 शतक हैं. यह मंधाना का दूसरा T20 शतक भी था और उनकी पारी में सात छक्के और 14 चौके शामिल थे.

मिताली राज को पीछे छोड़ बनीं नंबर-1

अगले ओवर में मंधाना ने मैदान के सामने की तरफ़ दो छक्के लगाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में मिताली राज (10868 रन) को पीछे छोड़ दिया. मंधाना ने मैदान के चारों ओर रन बनाए और गेंदबाज़ के सिर के ऊपर से छक्के लगाते हुए शानदार खेल दिखाया.

महिला T20I की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के

8 - हरमनप्रीत कौर बनाम न्यूजीलैंड, 2018

7 - स्मृति मंधाना बनाम हांगकांग, दुबई, 2026

5 - हरमनप्रीत कौर बनाम श्रीलंका, कटुनायके, 2018

5 - शेफाली वर्मा बनाम दक्षिण अफ्रीका, लखनऊ, 2021

5 - शेफाली वर्मा बनाम मलेशिया, हांगझोऊ, 2023

5 - ऋचा घोष बनाम वेस्टइंडीज, मुंबई, 2024

इस फ़ॉर्मेट में भारत की महिला टीम के लिए अब सबसे ज़्यादा छक्के (95) स्मृति मंधाना के नाम हैं. उन्होंने हरमनप्रीत कौर के 89 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा है.

महिला T20 एशिया कप में सबसे ज़्यादा टीम स्कोर

201/5 - भारत बनाम संयुक्त अरब अमीरात, दांबुला, 2024

193/5 - भारत बनाम हांगकांग, दुबई, 2026

191/2 - बांग्लादेश बनाम मलेशिया, दांबुला, 2024

184/4 - श्रीलंका बनाम मलेशिया, दांबुला, 2024

181/4 - भारत बनाम मलेशिया, सिलहट, 2022

एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक बार 500 से अधिक का स्कोर (महिला टी20ई)

4 - स्मृति मंधाना (2018, 2022, 2024, 2026)

3 - चमारी अथापथु (2022, 2024, 2026)

3 - लौरा वोल्वार्ड्ट (2023, 2024, 2026)

3 - ईशा ओझा (2022, 2024, 2025)

3 - शैफाली वर्मा (2022, 2024, 2026)

महिलाओं के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन

महिलाओं के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन: 10880 - स्मृति मंधाना (भारत)

महिलाओं के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट - 362 - दीप्ति शर्मा (भारत)

महिला T20 एशिया कप में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर

20 - स्मृति मंधाना (भारत) बनाम हांगकांग, दुबई, 2026*

119 - चमारी अथापथु (श्रीलंका) बनाम मलेशिया, दांबुला, 2024*

97 - मिताली राज (भारत) बनाम मलेशिया, कुआलालंपुर, 2018*

81 - हर्षिता समरविक्रमा (श्रीलंका) बनाम थाईलैंड, सिलहट, 2022

81 - शेफाली वर्मा (भारत) बनाम नेपाल, दांबुला, 2024

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