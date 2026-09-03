India vs Hong Kong LIVE Score Updates: महिला एशिया कप 2026 के सातवें मुकाबले में आज भारत की नजरें लगातार दूसरी जीत पर हैं. टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत थाईलैंड के खिलाफ शानदार जीत से की थी. अब उसके सामने हांगकांग की चुनौती है, जो अपने पिछले मुकाबले में थाईलैंड से सिर्फ 6 रन से हार गई थी. भारत की बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर ने पिछले मैच में दमदार प्रदर्शन किया था, लेकिन बीच के ओवरों में लगातार विकेट गिरने से टीम की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी. भारतीय टीम आज इस कमी को दूर करते हुए एक और बड़ी जीत दर्ज करना चाहेगी.

भारतीय महिला टीम: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़, गुनालन कमलिनी, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव.



हांगकांग, चीन महिला टीम: कैरी चैन, मारिको हिल, यास्मीन दासवानी (विकेटकीपर), मरियम बीबी (कप्तान), मरीना लैम्प्लो, शांज़ीन शहजाद, जॉयलीन कौर, शिंग चैन डोरोथिया, रुचिता वेंकटेश, एलिसन सिउ, चार्लोट चैन, कौर महेकदीप, हैली वोंग, इकरा सहर, नताशा माइल्स