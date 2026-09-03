India vs Hong Kong LIVE Score Updates: महिला एशिया कप 2026 के सातवें मुकाबले में आज भारत की नजरें लगातार दूसरी जीत पर हैं. टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत थाईलैंड के खिलाफ शानदार जीत से की थी. अब उसके सामने हांगकांग की चुनौती है, जो अपने पिछले मुकाबले में थाईलैंड से सिर्फ 6 रन से हार गई थी. भारत की बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर ने पिछले मैच में दमदार प्रदर्शन किया था, लेकिन बीच के ओवरों में लगातार विकेट गिरने से टीम की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी. भारतीय टीम आज इस कमी को दूर करते हुए एक और बड़ी जीत दर्ज करना चाहेगी.
भारतीय महिला टीम: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़, गुनालन कमलिनी, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव.
हांगकांग, चीन महिला टीम: कैरी चैन, मारिको हिल, यास्मीन दासवानी (विकेटकीपर), मरियम बीबी (कप्तान), मरीना लैम्प्लो, शांज़ीन शहजाद, जॉयलीन कौर, शिंग चैन डोरोथिया, रुचिता वेंकटेश, एलिसन सिउ, चार्लोट चैन, कौर महेकदीप, हैली वोंग, इकरा सहर, नताशा माइल्स
India vs Hong Kong LIVE Score: पहले ओवर में भारत ने बनाए 5 रन
महिला एशिया कप के मुकाबले में भारत ने सतर्क अंदाज में पारी की शुरुआत की. हांगकांग की इकरा सहार ने कसी हुई गेंदबाजी की और पहले ओवर में सिर्फ 5 रन दिए. ओवर की समाप्ति पर स्मृति मंधाना 5 गेंदों में 4 रन और शेफाली वर्मा 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि भारत का स्कोर 1 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 5 रन है.
India vs Hong Kong LIVE Score: हॉन्ग कॉन्ग की तेज गेंदबाज के लिए खास है ये मुकाबला
हॉन्ग कॉन्ग की तेज गेंदबाज एलिसन सियू के लिए यह मुकाबला बेहद खास है. 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाली सियू अपना 100वां टी20 इंटरनेशनल मैच खेल रही हैं. इसके साथ ही वह हॉन्ग कॉन्ग की ओर से 100 टी20I खेलने वाली पांचवीं खिलाड़ी बन गई हैं. वहीं एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि भारत ने यूएई में खेले अपने पिछले छह महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में से पांच में टॉस गंवाया है, जिसमें 2024 टी20 विश्व कप और मौजूदा एशिया कप के मैच शामिल हैं.
India vs Hong Kong LIVE Score: कप्तान हरमनप्रीत ने पिच को बताया चुनौतीपूर्ण
टॉस के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि टीम पहले बल्लेबाजी करना चाहती थी ताकि खिलाड़ी जल्द से जल्द दुबई की परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल सकें. उन्होंने माना कि यह विकेट काफी चुनौतीपूर्ण है और बल्लेबाजों को हर गेंद पर नजर रखते हुए सकारात्मक क्रिकेट खेलनी होगी. हरमनप्रीत ने यह भी बताया कि भारत बिना किसी बदलाव के उसी प्लेइंग इलेवन के साथ उतरा है. साथ ही उन्होंने हांगकांग की टीम की तारीफ करते हुए कहा कि वह इस टूर्नामेंट में सकारात्मक क्रिकेट खेल रही है और भारत भी अपने उसी आक्रामक अंदाज को जारी रखना चाहेगा.