विज्ञापन
विशेष लिंक

स्मृति मंधाना सहित चार खिलाड़ियों को राज्य सरकारों ने दिया इनाम, इस खिलाड़ी की तो निकल पड़ी

हाल ही में विश्व कप चैंपियन बनकर देश का मान बढ़ाने वाली लड़कियों पर इनामी बरसात जारी है. शुक्रवार को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी-अपनी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ ही इनामी राशि का भी चेक दिया

Read Time: 3 mins
Share
स्मृति मंधाना सहित चार खिलाड़ियों को राज्य सरकारों ने दिया इनाम, इस खिलाड़ी की तो निकल पड़ी
भारतीय उप-कप्तान स्मृति मंधाना को सम्मानित करते मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को फाइल में हराकर भारत को विश्व चैंपियन बनाने वाली महिला खिलाड़ियों पर इनाम की बरसात जारी है. की गई घोषणा के अनुसार शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार ने स्मृति मंधाना राधा यादव, तो जेमिमा रॉड्रिगेज को सम्मान किया, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लेफ्ट-आर्म स्पिनर श्रीचरणी के लिए वह ऐलान किया, जो शायद ही उन्होंने सोचा हो. वास्तव में चंद्रबाबू ने इस 21 साल की स्पिनर को इतना कुछ दे दिया, जिसके बारे में टूर्नामेंट शुरू होने से पहले शायद ही श्री चरणी ने इस बारे में इतनी दूर तक सोचा हो. 

महाराष्ट्र तिकड़ी को मिली इतनी रकम

विश्व कप जीतने के बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने टीम की तीनों ही सदस्यों में प्रत्येक के लिए ढाई करोड़ रुपये इनामी राशि देने का ऐलान किया था. और शुक्रवार को सरकार ने अपने वादे पर मुहर लगाते हुए उप-कप्तान स्मृति मंधाना लेफ्ट-आर्म स्पिनर राधा यादव और सेमीफाइनल में नाबाद शतक से कंगारुओं को पस्त करने वाली जेमिमा रॉड्रिगेज को सम्मान समारोह में सम्मानित करने के साथ ही तीनों को ढाई-ढाई करोड़ रुपये का  चेक भी सौंपा 

श्री चरणी को मिला छप्पर फाड़ के

वहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लेफ्ट-आर्म स्पिनर से अमरावती स्थित मुख्यमंत्री ऑफिस में मुलाकात की. इस दौरान श्रीचरणी के साथ भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज भी थीं. और लेफ्ट-आर्म स्पिनर ने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें इनामी राशि से अलग भी बहुत कुछ दिया जाएगा. चंद्रबाबू ने श्रीचरणी के लिए ढाई करोड़ रुपये नकद राशि से अलग 1000 स्कवॉयर यार्ड प्लॉट के अलावा राज्य में ग्रुप-1 समूह में अधिकारी पद पर नौकरी देने का भी ऐलान किया. अभी तक जितनी भी राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी खिलाड़ियों को इनाम देने का ऐलान किया है, यह उनमें सबसे ज्यादा है. 

विश्व कप में चौथी सबसे सफल गेंदबाज रहीं

आंध्र प्रदेश से आने वालीं और 22वें साल में चल रहीं श्री चरणी अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान करते हुए मेगा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में चौथे नंबर पर रहीं. श्री चरणी ने टूर्नामेंट में सभी नौ मैच खेले. और उन्होंने फेंके 78 ओवरों में 14 विकेट चटकाए और वह चौथे नंबर पर रहीं. भारत की दीप्ति शर्मा 22 विकेट लेकर पहले नंबर पर रही थीं. 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Smriti Mandhana, Radha Prakash Yadav, Jemimah Ivan Rodrigues, India Women, South Africa Women, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now