SLA vs INDA Final: 'यही बात उन्हें स्टार बनाएगी', उद्योगपति आनंद महेंद्रा का वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान

श्रीलंका में तीन देशों की A टीमों की ट्राई सीरीज में रविवार का दिन वैभव को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आखिरी मौका था. पिछले चार मैचों में उम्मीद के हिसाब से प्रदर्शन नहीं ही हुआ था, तो श्रीलंका के खिलाफ हुए विवाद और इसको लेकर चौतरफा प्रतिक्रिया ने दबाव वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) पर कई गुना बढ़ा दिया था. लेकिन क्या जवाब दिया इस सुपर किड ने. लिस्ट A (वनडे सहित घरेलू 50 ओवरों के मैच) के इतिहास में सबसे तेज अर्द्धशतक जड़ने का कारनामा करते हुए वैभव ने सिर्फ 29 गेंदों पर 10 चौकों और 8 छक्कों से 94 रन की ऐसी पारी खेली कि तमाम आलचोना हवा-हवाई हो गई. हमेशा की तरह पूर्व क्रिकेटरों से तो वैभव को चौतरफा तारीफ मिल ही रही है, तो वहीं क्रिकेट से बाहर भी उनके लिए बड़े कमेंट आ रहे हैं और मशहूर उद्योगपति आनंद महेंद्रा ने वैभव के लिए बड़ी बात कही है.

आनंद महेंद्र ने वैभव की पारी को लेकर ट्विटर पर उनका वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "11 गेंदों पर अर्द्धशतक. यह अविश्वसनीय है. लेकिन यह सिर्फ आंकड़ा ही नहीं है, जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूं. इससे पिछले मैच में मैदान पर हुई झड़प के बाद वैभव इस मैच में दबाव के साथ मैदान पर उतर सकते थे. लेकिन इसके बजाय उन्होंने बल्ले से जवाब दिया. प्रतिभा एक उपहार है, लेकिन टेम्प्रामेंट (स्वभाव, मनोदशा, मिजाज) एक विकल्प या चुनाव. यह टेम्प्रामेंट ही है, जो वैभव को एक स्टार बनाएगा"

फैंस भी महेंद्र के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं

बात बिल्कुल सही है...जवाब किसी को भी अपने काम से ही देना चाहिए

इस पारी से वैभव ने अपने प्रशंसकों की संख्या में और इजाफा कर लिया है.

फैंस ने वैभव के लिए थार की भी डिमांड करनी शुरू कर दी है

फैंस का मानना है कि इस पारी से वैभव ने आलोचकों को शांत कर दिया

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