SLA vs INDA Final: 'यही बात उन्हें स्टार बनाएगी', उद्योगपति आनंद महेंद्रा का वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान

श्रीलंका में तीन देशों की A टीमों की ट्राई सीरीज में रविवार का दिन वैभव को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आखिरी मौका था. पिछले चार मैचों में उम्मीद के हिसाब से प्रदर्शन नहीं ही हुआ था, तो श्रीलंका के खिलाफ हुए विवाद और इसको लेकर चौतरफा प्रतिक्रिया ने दबाव वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) पर कई गुना बढ़ा दिया था. लेकिन क्या जवाब दिया इस सुपर किड ने. लिस्ट A (वनडे सहित घरेलू 50 ओवरों के मैच) के इतिहास में सबसे तेज अर्द्धशतक जड़ने का कारनामा करते हुए वैभव ने सिर्फ 29 गेंदों पर 10 चौकों और 8 छक्कों से 94 रन की ऐसी पारी खेली कि तमाम आलचोना हवा-हवाई हो गई. हमेशा की तरह पूर्व क्रिकेटरों से तो वैभव को चौतरफा तारीफ मिल ही रही है, तो वहीं क्रिकेट से बाहर भी उनके लिए बड़े कमेंट आ रहे हैं और मशहूर उद्योगपति आनंद महेंद्रा ने वैभव के लिए बड़ी बात कही है.
Fifty off 11 balls. Incredible.— anand mahindra (@anandmahindra) June 21, 2026
But it isn't only that statistic which I applaud
Because after the earlier match's on-field confrontation, he could have carried that baggage into this game.
Instead, he carried his bat & let it do the talking.
Talent is a gift.
But…
आनंद महेंद्र ने वैभव की पारी को लेकर ट्विटर पर उनका वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "11 गेंदों पर अर्द्धशतक. यह अविश्वसनीय है. लेकिन यह सिर्फ आंकड़ा ही नहीं है, जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूं. इससे पिछले मैच में मैदान पर हुई झड़प के बाद वैभव इस मैच में दबाव के साथ मैदान पर उतर सकते थे. लेकिन इसके बजाय उन्होंने बल्ले से जवाब दिया. प्रतिभा एक उपहार है, लेकिन टेम्प्रामेंट (स्वभाव, मनोदशा, मिजाज) एक विकल्प या चुनाव. यह टेम्प्रामेंट ही है, जो वैभव को एक स्टार बनाएगा"
फैंस भी महेंद्र के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं
I can see mentality of virat in him. Confrontation brings best out of him. Still too early to say anything.— Disco (@Disco372831) June 21, 2026
He should be shielded from all the noise outside
बात बिल्कुल सही है...जवाब किसी को भी अपने काम से ही देना चाहिए
Anyone can answer with words. Vaibhav answered with 50 off 11 balls. 💥 pic.twitter.com/Fu7E2IQOU3— Nyra (@Nyratalks) June 21, 2026
इस पारी से वैभव ने अपने प्रशंसकों की संख्या में और इजाफा कर लिया है.
छोटा सा चेहरा, बड़ी-बड़ी शान,— Ajeet (@Ajeet2039873) June 21, 2026
Baby Boss के निराले हैं काम।
जहाँ रखे कदम, वहाँ मचे धमाल,
नन्हे हाथों से करेगा बड़े-बड़े कमाल। 😄@anandmahindra
फैंस ने वैभव के लिए थार की भी डिमांड करनी शुरू कर दी है
Ab tum isko bhi Thar de do. 😂— Sudhanshu 🇮🇳 (@Sudhans21835487) June 21, 2026
Bahut din se ye stunt nhi hua.
फैंस का मानना है कि इस पारी से वैभव ने आलोचकों को शांत कर दिया
Identity of a true sportsman. Our boss baby silenced everyone.— ज्ञान प्रकाश शर्मा🇮🇳 (@activist030) June 21, 2026
He was going against his natural game in earlier games and thats why struggled, today he was natural. Like we have always seen him.
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