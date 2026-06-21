SLA vs INDA Final: 'सॉरी संजय', वैभव सू्र्यवंशी पर सोशल मीडिया का मांजरेकर को जवाब

श्रीलंका में तीन देशों की A टीमों की भागीदारी वाले टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान टीम के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavashi) बहुत ही ज्यादा दबाव के साथ मैदान पर उतरे थे. लेकिन सूर्यवंशी ने ऐसा 'रिकॉर्ड जवाब' दिया, जिसे क्रिकेट जगत कभी नहीं भूल पाएगा. और खासतौर पर करोड़ों भारतीय तो बिल्कुल भी नहीं. लिस्ट 'A' मैचों के इतिहास का सबसे तेज अर्द्धशतक जड़ते हुए वैभव ने 29 गेंदों पर 10 चौकों और 8 छक्कों से ऐसे 94 रन बनाए कि उन पर पहले ही मैच से शब्दबाण दागने वाले विशेन हलमबागे भी भविष्य में इस सुपर किड पर शब्द रूपी गोली चलाने से पहले कम से कम दस बार जरूर सोचेंगे. और सोचना पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर को भी पड़ेगा, जिन्हें वैभव की इस सुनामी पारी के बाद सोशल मीडिया से पलटवार का सामना करना पड़ा है.
If I was India A coach or manager I would have left Vaibhav Suryavanshi out for this game v AFG. Only to let him know that's it's not OK to get physical on the field. Whatever the provocations.— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) June 17, 2026
दरअसल श्रीलंका के खिलाफ जब दूसरे मैच में लगभग हाथापाई की तस्वीर मैदान पर पैदा हो गई, तो संजय मांजरेकर ने वैभव को लेकर स्पष्ट तौर पर अपनी राय सामने रखी थी. इस राय को हालांकि, उस समय बहुमत की संख्या में फैंस का समर्थन मिला था. लेकिन अब फाइनल में वैभव की तूफानी पारी के बाद अब वैभव के समर्थन में भी बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं. और ये फैंस मांजरेकर को जवाब दे रहे हैं. दरअसल मांजरेकर ने कहा था, 'अगर वह कोच या मैनेजर होते, तो वैभव को अगले मैच के लिए ड्रॉप कर देते.'
मांजरेकर ने वैभव की रविवार की पाारी के बाद ऐसा ट्वीट किया.
Just realised Vaibhav looks at 50 overs cricket as a format where he can create even more mayhem!— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) June 21, 2026
What with 2 fielders outside the circle for 10 overs! & not 6. 😳👏👏👏#SonySports
इसके बाद ही फैंस की राय आनी शुरू हो गई
Sorry Sanjay Manjulika ! We can't miss this boy for even 1 of our match. vaibhav sooryavanshi the next STAR fo Indian cricket. pic.twitter.com/1DFTKNGCm0— Sunil Gavaskar (@virender_swag) June 21, 2026
इस पारी के बाद मांजरेकर के पहले और बाद के बयान को भी फैंस हाईलाइट कर रहे हैं
Sanjay Manjrekar on Vaibhav Sooryavanshi:— Ajay Jadeja (@AjayJadeja171) June 21, 2026
17th June:
If I was India A coach, I would have left Vaibhav out for the game v AFG. It's not OK to get physical.
21st June:
Just realised Vaibhav looks at 50 overs as a format where he can create more mayhem. pic.twitter.com/9thbZmf9Nu
वैभव सिर्फ 6 रन से लिस्ट A इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी जड़ने से चूक गए
The sad walk of Vaibhav Suryavanshi after missing the fastest first-class century by just 6 runs.😢 pic.twitter.com/9e1Uts4OTV— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) June 21, 2026
मांजरेकर के पिछले बयान के को स्क्रीन शॉट लेकर फैंस ताजा मैसेज पोस्ट कर रहे हैं
hope you r okay now pic.twitter.com/fYZn42iQPX— Aadhya💕 (@BradTortuga) June 21, 2026
मांजरेकर के पिछले बयान को पॉजिटिव भी बताया जा रहा है
Credit to your analysis in poking players to come up with their best .— movieman (@movieman777) June 21, 2026
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