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'15 अगस्त को हमारे पास हर सवाल का जवाब होगा', गंभीर का खिलाड़ियों को संदेश, सारांश और नबी को दी शुभकामना

वीरवार को टीम इंडिया के नेट अभ्यास से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को अपनी छोटी स्पीच स पहले प्रेरित किया

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'15 अगस्त को हमारे पास हर सवाल का जवाब होगा', गंभीर का खिलाड़ियों को संदेश, सारांश और नबी को दी शुभकामना
भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर
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Gambhir speech in net session: भारतीय टीम का हाल के वर्षों में घरेलू मैदान पर टेस्ट में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है लेकिन मुख्य कोच गौतम गंभीर को उम्मीद है कि 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए उनकी टीम पूरी तरह तैयार रहने के साथ हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम रहेगी. अभ्यास सत्र से पहले खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए गंभीर ने टीम में शामिल हुए नए खिलाड़ियों स्पिन गेंदबाजी हरफनमौला सारांश जैन और तेज गेंदबाज आकिब नबी का भी स्वागत किया.

सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा साझा किए गए वीडियो में गंभीर ने कहा, ‘हम जानते हैं कि हमारे सामने क्या चुनौती है और हम किस लक्ष्य के लिए खेल रहे हैं. हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं. अपनी क्षमता को आगे बढ़ा सकते हैं और हर तैयारी पूरी कर सकते हैं.' उन्होंने आगे कहा, ‘15 अगस्त की सुबह जब मैच शुरू होगा, चाहे हम पहले बल्लेबाजी करें या गेंदबाजी, हमें हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहना है. इसलिए अभी से अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़नी है.'

श्रृंखला का पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो में होगा. पिछले दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर 0–2 की निराशाजनक हार के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में यह भारत का पहला मुकाबला होगा. सारांश को घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन के आधार पर टीम में जगह मिली है. वहीं नबी को चोटिल जसप्रीत बुमराह के स्थान पर शामिल किया गया है. पिछले रणजी ट्रॉफी सत्र में उन्होंने जम्मू-कश्मीर को पहली बार खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

गंभीर ने सारांश का स्वागत करते हुए कहा, ‘सारांश, सबसे पहले तुम्हें बधाई. यहां तक पहुंचने के लिए तुमने काफी मेहनत की है. जब भी तुम्हें देश के लिए खेलने का मौका मिले, यह सुनिश्चित करना कि तुम अपने परिवार और देश का नाम रोशन करो.' उन्होंने नबी को बधाई देते हुए कहा,  ‘आकिब पिछले सत्र तुम्हारा प्रदर्शन शानदार रहा. जम्मू-कश्मीर का रणजी ट्रॉफी जिताना एक बड़ी उपलब्धि है. इसके लिए तुम्हें एक बार फिर बधाई.'

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