हार गया जिम्बाब्वे, लेकिन सिकंदर रजा ने दुनिया का दिल जीतते हुए रच दिया इतिहास

Sikandar Raza created history: भारत और जिम्बाब्वे के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला बुधवार (10 जुलाई) को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया. यहां भारतीय टीम एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 23 रन से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के दौरान गेंदबाजी में एक बार फिर मेजबान टीम के कप्तान सिकंदर रजा का जलवा देखने को मिला. उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल 4 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 24 रन खर्च करते 2 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके शिकार टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के अलावा तीसरे क्रम के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बने.

तीसरे टी20 मुकाबले में जरुर जिम्बाब्वे की टीम को 23 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन जिम्बाब्वे के 38 वर्षीय कप्तान रजा ने दुनिया का दिल जीतते हुए इतिहास रच दिया है. वह जिम्बाब्वे की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले संयुक्त रूप से दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.

Sikandar Raza becomes the 2nd leading wicket taker for ZIM in T20Is.



He is the only allrounder in the top 5🫡 pic.twitter.com/Wil7TmiBEV