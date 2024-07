शुभमन गिल ने विराट कोहली का किला किया फतह, बन गए टीम इंडिया के लिए खास कारनामा करने वाले दूसरे खिलाड़ी

Shubman Gill broke Virat Kohli record: जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया है. दरअसल, मेजबान टीम के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में पारी का आगाज करते हुए गिल जबर्दस्त लय में नजर आए. उन्होंने ब्लू टीम के लिए 49 गेंदों का सामना करते हुए 134.69 की स्ट्राइक रेट से 66 रन की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली. इसके साथ ही टीम इंडिया की तरफ से टी20 फॉर्मेट में अर्धशतक लगाने वाले वह दूसरे सबसे युवा कप्तान बन गए हैं.

गिल से पहले यह खास उपलब्धि विराट कोहली के नाम दर्ज थी. किंग कोहली जब 28 साल और 305 दिन के थे तब उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए 2017 में श्रीलंका के खिलाफ अर्धशतक लगाया था.

Shubman Gill became the 2nd youngest Indian skipper to get a fifty in T20Is earlier today 🔥 pic.twitter.com/gkLUk9QbNJ