AI डिवाइस लगाकर अभ्यास करने उतरे शुभमन गिल, न्यूजीलैंड सीरीज के बीच माथे पर दिखी ट्रैकिंग डिवाइस

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत भले ही 3-0 की बढ़त बना चुका हो, लेकिन गुरुवार को ऑकलैंड में टीम के अभ्यास सत्र के दौरान एक अलग ही चीज चर्चा का विषय बन गई. भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल एक ऐसी अत्याधुनिक फिटनेस-ट्रैकिंग डिवाइस के साथ नजर आए, जो अभी बाजार में उपलब्ध भी नहीं है. ऑकलैंड में भारतीय टीम के अभ्यास सत्र के दौरान गिल के माथे पर एक खास डिवाइस दिखाई दी. 'टेम्पल' नाम की इस डिवाइस को दीपिंदर गोयल ने विकसित किया है. गिल ने अभ्यास के दौरान इसका इस्तेमाल किया और इसके बाद ईशान किशन तथा केएल राहुल के साथ नेट्स में बल्लेबाजी का अभ्यास किया. सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ टीम की तैयारियों और आगामी मुकाबलों को लेकर लंबी चर्चा भी की.

'टेम्पल' डिवाइस अभी आम लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर खेल जगत में उत्सुकता बढ़ी हुई है. यह डिवाइस माथे पर, आंखों के ठीक ऊपर पहनी जाती है. इससे पहले बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को भी इस तकनीक का इस्तेमाल करते देखा गया था.

बताया जाता है कि यह डिवाइस मस्तिष्क में रक्त प्रवाह, तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया और दबाव की स्थिति में मानसिक तनाव के स्तर की निगरानी करती है. हालांकि फिटनेस ट्रैकिंग के लिए पहले से घड़ियां, रिस्ट बैंड और स्मार्ट रिंग्स जैसी कई तकनीकें मौजूद हैं, लेकिन 'टेम्पल' डिवाइस इनसे कितनी अलग है, इसे लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

'रेवस्पोर्ट्स' की रिपोर्ट के अनुसार, शुभमन गिल ने पूरे अभ्यास सत्र के दौरान इस डिवाइस को पहने रखा. हालांकि भारतीय कप्तान ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर यह नहीं बताया है कि उन्होंने इस डिवाइस का इस्तेमाल करने का फैसला क्यों किया.

वनडे सीरीज की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया

भारत ने टी20 सीरीज में बढ़त जरूर बना ली है, लेकिन टीम का फोकस अब 4 नवंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज पर है. पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पहले ही ऑकलैंड पहुंच चुके हैं, जबकि विराट कोहली के भी जल्द टीम से जुड़ने की उम्मीद है.

अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे विश्व कप को देखते हुए न्यूजीलैंड का दौरा भारतीय टीम के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. यहां की परिस्थितियां खिलाड़ियों को बड़े टूर्नामेंट की तैयारी का अच्छा मौका देंगी.

इस बीच भारत के टी20 उप-कप्तान तिलक वर्मा ने भी व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि पिछले चार महीनों में चार अलग-अलग महाद्वीपों की यात्राओं के कारण खिलाड़ियों को लगातार जेट लैग और नए माहौल में ढलने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है.

तिलक ने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद टीम अपने प्रदर्शन के स्तर को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य कोच गौतम गंभीर खिलाड़ियों से ऐसा मानक स्थापित करने की बात करते हैं, जो सिर्फ टी20 ही नहीं बल्कि लंबे प्रारूपों में भी टीम के काम आए.

भारत का लक्ष्य अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप करने का है. वहीं, ऑकलैंड में वनडे टीम के खिलाड़ियों के जुड़ने के साथ ही भारतीय टीम का ध्यान अब सीमित ओवरों के अगले बड़े मुकाबले पर केंद्रित हो गया है.