यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल ने ऐसा क्या कर दिया? जिससे चिढ़ गए हैं लोग

Shubman Gill trolled despite victory: भारत और जिम्बाब्वे के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला शनिवार (13 जुलाई) को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया. इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया 10 विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही. हालांकि, इसके बावजूद टीम के कप्तान शुभमन गिल को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

दरअसल, माजरा कुछ यूं है कि चौथे टी20 मुकाबले में यशस्वी जायसवाल काफी प्रचंड रूप में बल्लेबाजी कर रहे थे. उनकी उम्दा बल्लेबाजी को देख हर कोई उम्मीद लगा रहा था कि वह शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन आखिरी के ओवरों में गिल ने अपना गियर चेंज किया और तेजी से रन बटोरना शुरू कर दिया.

Why do we need selfish players like Shubman Gill who can't play for the team.



I had a doubt on him since he made Rohit Sharma runout against Afghanistan.



Abhishek Sharma and Yashasvi Jaiswal deserve a good captain.#IndvsZim pic.twitter.com/CNYABwqp1i — Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) July 13, 2024

नतीजा यह रहा कि यशस्वी जायसवाल अपने दूसरे शतक से चूक गए. इसके बाद से क्रिकेट प्रेमी गिल को सोशल मीडिया पर काफी बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं. यही नहीं वह उन्हें सेल्फिश खिलाड़ी भी करार दे रहे हैं.

Shubman Gill is literally the most insecure player I ever saw. India needed 25 Runs and Yashasvi Jaiswal was batting on 83 and it was easy hundred for him, but insecure Gill had other plans 💔#INDvsZIM pic.twitter.com/YUXgi1lZWC — Sujeet_Gupta45 (@sujeet_gupta45) July 13, 2024

7 रन से चूक गए यशस्वी

यशस्वी जायसवाल ने चौथे टी20 मुकाबले में पारी का आगाज करते हुए कुल 53 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 175.47 की स्ट्राइक रेट से 93 रन बनाकर नाबाद रहे. एक समय पर वह 83 रन बनाकर खेल रहे थे. टीम को जीत के लिए 23 रनों की रनों की दरकार थी. यहीं से गिल ने तेजी से रन बना शुरू किया और जायसवाल अपने शतक से चूक गए.

I haven't seen more selfish player and than Shubman Gill. When Yashasvi Jaiswal at 83, India required 23 runs. Yashasvi Jaiswal would have scored his century but Shubman Gill didn't give him strike.



You gotta feel for Jaiswal#YashasviJaiswal#ShubmanGill#Selfish#INDVZIM — New official (@official67804) July 13, 2024

गिल ने भी जड़ा अर्धशतक

बात करें चौथे टी20 मुकाबले में गिल के प्रदर्शन के बारे में तो वह भी अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे. हालांकि, इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट जायसवाल के अपेक्षा स्लो रहा. टीम के लिए उन्होंने 39 गेंदों में 148.72 की स्ट्राइक रेट से 58 रन की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले.

यह भी पढ़ें- ''मुझे गेंदबाजी नहीं...'', युवराज सिंह ने टूर्नामेंट से पहले इरफान पठान से रखी थी खास डिमांड