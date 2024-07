''मुझे गेंदबाजी नहीं...'', युवराज सिंह ने टूर्नामेंट से पहले इरफान पठान से रखी थी खास डिमांड

Irfan Pathan gave big statement regarding Yuvraj Singh: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का फाइनल मुकाबला जितने के बाद भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर इरफान पठान ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ''युवराज सिंह ने इस टीम को इकट्ठा किया. उन्होंने मुझसे साफ कहा था कि वह टूर्नामेंट में मुझसे गेंदबाजी नहीं चाहते हैं. बल्कि मेरे बल्ले से वह छक्के देखना चाहते थे. हालांकि, आज उन्होंने मुझे 3 ओवरों की गेंदबाजी दी.''

बता दें वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का फाइनल मुकाबला बीते शनिवार (13 जुलाई) को इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच बर्मिंघम में खेला गया. यहां इंडिया की टीम 5 विकेट से मैदान मारने में कामयाब हुई. बर्मिंघम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान चैंपियंस की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाने में कामयाब हुई थी.

Irfan Pathan said, "Yuvraj Singh assembled this team. He clearly told me he doesn't want my bowling, he wants my sixes. But today he gave me 3 overs (smiles)".