न्यूजीलैंड के खिलाफ सोमवार को वेलिंगटन में ड्रॉ छूटे टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने सोमवार को गेंद चमकाने के लिए लार (सलाइवा) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध जारी रखने के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के कई साल बीत जाने के बाद इस प्रतिबंध का कोई मतलब नहीं रह गया है. उनकी यह टिप्पणी सोमवार को वेलिंगटन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के हाथों भारत के ड्रॉ पर रोके जाने के बाद आई.

ICC ने लगाया था अस्थायी प्रतिबंध

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि (लार का इस्तेमाल करके) गेंद चमकाने की अनुमति क्यों नहीं है. कोविड-19 महामारी को गुजरे सालों बीत चुके हैं, मुझे नहीं पता कि अब इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है.' आईसीसी ने महामारी के दौरान मई 2020 में गेंद चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था. खिलाड़ियों को अब भी गेंद को चमकाने के लिए पसीने का इस्तेमाल करने की अनुमति है, लेकिन लार की इजाजत नहीं है. कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए इस संचालन संस्था ने सितंबर 2022 में इस प्रतिबंध को स्थायी कर दिया था.

लार लगाना ऐसे करता है मदद

गेंदबाज गेंद के एक हिस्से को चमकाने के लिए लार और पसीने का इस्तेमाल करते रहे हैं. इससे दोनों तरफ अंतर पैदा होता है और गेंद को हवा में स्विंग करने में मदद मिलती है. पारंपरिक रूप से गेंद की चमक बनाए रखने और तेज गेंदबाजों को रिवर्स स्विंग हासिल करने में मदद करने में लार की भूमिका रही है. इसका इस्तेमाल रिवर्स स्विंग में मदद के लिए भी किया जाता है, जिसमें गेंद बल्लेबाज की अपेक्षा के विपरीत दिशा में मूव करती है. यह सूखी परिस्थितियों और पुरानी गेंद के साथ विशेष रूप से उपयोगी होता है. वनडे और टी20 की तुलना में रेड-बॉल क्रिकेट में इस अभ्यास का अधिक महत्व है, क्योंकि गेंद लंबे समय तक इस्तेमाल में रहती है, जिससे गेंदबाजों को एक हिस्से को बनाए रखने और रिवर्स स्विंग हासिल करने की दिशा में काम करने के लिए अधिक समय मिलता है.

'ड्रॉ हमारे लिए निराशाजनक'

गिल ने यह भी स्वीकार किया कि यह ड्रॉ भारत के लिए निराशाजनक था, जो न्यूजीलैंड को दबाव में रखने के बावजूद जीत हासिल करने में नाकाम रहा. अगस्त में कोलंबो में श्रीलंका के हाथों ड्रॉ पर रोके जाने के बाद यह उनका लगातार दूसरा ड्रॉ टेस्ट था. उन्होंने कहा, 'यह निराशाजनक है क्योंकि हमें वह नतीजा नहीं मिला जो हम चाहते थे. आजकल ड्रॉ आम बात नहीं हैं, हमें ड्रॉ की आदत नहीं है.'

सपाट बेसिन रिजर्व पिच ने भारत को जीत से वंचित रखा

मैच के आखिरी दिन की बात करें, तो न्यूजीलैंड के बाकी विकेट निकालने के लिए भारत के गेंदबाजों ने लंबे घंटे बिताए, लेकिन बेसिन रिजर्व की पिच से बहुत कम मदद मिली. वेलिंगटन में मेजबान टीम को ड्रॉ दिलाने में डारेल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स डटे रहे. दिन की शुरुआत 119/2 के स्कोर से करने वाली न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी 239/5 पर समाप्त की. इसके बाद दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाकर मैच समाप्त करने पर सहमति जताई. मिशेल 187 गेंदों पर 49 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि फिलिप्स ने 126 गेंदों पर नाबाद 26 रन बनाए.

साल 2015 के बाद से 15 मैचों में बेसिन रिजर्व में यह केवल दूसरा ड्रॉ टेस्ट था. इससे पहले यह दिसंबर 2018 में हुआ था, जब पहली पारी में 296 रनों की बढ़त देने के बाद श्रीलंका ने तीसरी पारी में 115 ओवर में 287/3 रन बनाए थे. वे 6.2 ओवर में 13/3 पर सिमट गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने वापसी की थी. बहरहाल, इस नतीजे ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारत की क्वालीफाई करने की संभावनाओं पर जोर का वार किया है. इससे उनका अंक प्रतिशत 51.52 से गिरकर 50 पर आ गया. हालांकि, वे तालिका में चौथे स्थान पर बने रहे. न्यूजीलैंड 66.67 प्रतिशत के साथ दूसरे से तीसरे स्थान पर खिसक गया. दक्षिण अफ्रीका 75 प्रतिशत के साथ तालिका में शीर्ष पर बना रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया 69.23 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है.