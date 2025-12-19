विज्ञापन
IND vs SA: शुभमन गिल क्यों हुए आखिरी T20I से बाहर, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताई वजह, संजू की प्लेइंग 11 में वापसी

Shubman Gill Ruled Out From IND vs SA 5th T20I: अफ्रीका ने भारत के खिलाफ पांचवें और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. 

Shubman Gill Ruled Out From IND vs SA 5th T20I: साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने शुक्रवार को यहां भारत के खिलाफ पांचवें और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मुकाबले में टीम इंडिया तीन बदलाव के साथ उतर रही है. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान बताया है की शुभमन गिल निगल इंजरी की वजह से इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं इसलिए संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया है. शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन, हर्षित राणा की जगह जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है. 

सूर्यकुमार ने आगे कहा, "पीछला मैच टीम के लिए बहुत अहम था क्योंकि अगले साल की शुरुआत में वर्ल्ड कप होना है. हम इस मैच से जो चाहते हैं वह सीरीज जीतने से ज्यादा जरूरी है."

द.अफ्रीका ने अपनी टीम में एक बदलाव किया, जिसमें तेज गेंदबाज एनरिक नोर्त्जे की जगह स्पिन ऑलराउंडर जॉर्ज लिंडे को शामिल किया गया. 

इंडिया (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रीज़ा हेंड्रिक्स, एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन

